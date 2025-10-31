明年將推出電子化股東會紀念品 超商點數卡、LINE PAY入列

〔記者陳永吉／台北報導〕為響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」，並於日前獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品。目前集保協助洽談兩大便利商店、LINE PAY、王品、大魯閣等通路，預計明年3月起推出，希望增加投資人兌換eGift意願。

因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率，集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品，此舉，不僅免除現場排隊及地點限制的不便，亦提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

集保進一步說明，目前設計登入電子投票平台線上領取股東會紀念品，會給予一組條碼或QR code，而這個條碼或QR code後面連結的商品，目前跟兩大便利商店、LINE PAY、王品、大魯閣等通路洽談中，超商可能是點數卡等目前熱門的股東會紀念品，屆時股東取得條碼後，可直接以電子方式使用。但後續仍需公開發行公司直接跟各通路簽約。

但集保也提醒，若股東已經拿委託書到委託書通路商換取實體紀念品後，還登錄電子投票平台線上領取股東會紀念品，屆時公發公司會核對，以實際領取的股東，將不會再核發eGift。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系。為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。

