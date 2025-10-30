明年小感冒等「輕症」衝大醫院要自付1200元？醫：改革方向對但信任機制不能少

衛福部擬推分級醫療新制，輕症若直奔大醫院恐自付1200元，引發民眾熱議。（圖片來源／信傳媒編輯部）

衛福部近日拋出重大醫改方向：若民眾輕症未經轉診就直接到醫學中心看診，將可能自付約1200元，也就是醫療費用的一半。

衛福部長石崇良表示，明年上半年為觀察期，若沒達標，最快7月開始會調升部分負擔收費至50%。健保署分析，以目前醫學中心門診輕症每人每次平均2400元計算，未來民眾未經轉診衝大醫院看病，一次得付1200元部分負擔。

政策目的是要落實分級醫療，讓大醫院專注於急重難罕症治療，將輕症與慢性病照護回歸基層。但此舉一出，立即在醫界引起熱烈討論。

有醫師認為這是健保永續經營的「正確方向」，也有人提醒若缺乏配套，恐怕只會讓病人更焦慮、不安。

究竟醫界怎麼看？對民眾又會有哪些影響？

「使用者付費」是正確方向，但要先有整體架構

一名醫學中心主治醫師接受《信傳媒》訪問時指出，這項政策「方向正確、值得支持」，但若只停留在懲罰性措施，仍難解決健保結構性問題。他直言，台灣健保長年扭曲的關鍵在於：

1. 醫療保障和社會福利不分（免保費及打折交費）

2. 醫療經費不足，由醫療院所及人員自行吸收（點值浮動及總額斷頭）

3. 沒有醫療成本概念，包山包海（持續納入超昂貴新藥及各種最新治療）

「使用者付費的原則，長期被當成政治禁忌，導致健保無法自給自足，只能靠醫療院所與人員吸收虧損。若健保給付與保費沒有天花板概念，制度永遠無法永續。」

他認為，提高輕症自付額，不該被視為懲罰，而是「積極的資源分配手段」。要讓改革不胎死腹中，前提是政府要設定健保「自給自足」的長期目標，依精算結果分配預算與給付優先順序，才能在社會上取得理解與支持。

「健保不給付健康檢查，是合理的節制；同理，未經轉診提高自付，也應被視為資源保留的策略，而非懲罰病人。」他強調。

輕症要定義清楚、轉診減免要有期限

另一名醫學中心管理高層也提醒，制度細節的設計將是關鍵。他提出5點具體建議：

1. 明確定義「輕症」範圍，避免執行時爭議。

2. 轉診減免部分負擔應有期限，以防長期濫用。

3. 「門診衝量」主要是病人就醫習慣，而非醫院蓄意衝量，若全盤歸咎醫院並不公允。

4. 減少門診支出後，應將重點放在提升住院給付，尤其是急重難罕症的照護。

5. 加強轉診與被轉診醫師（院所）之間的聯絡與溝通，以及資訊分享。

他認為，若政府能在「定義、期限、資訊流通」三方面做好設計，這項政策才有機會真正改變民眾就醫習慣。

另一名資深主治醫師也指出，所謂「輕症」的界線在臨床上往往非常模糊。以大腸息肉為例，看似輕症，但因部分有癌化風險，不同醫師的判斷差異，可能導致病人結果天差地遠。「分級醫療不是一句口號，而是要確保每一層的醫療品質穩定。但現實是，台灣三級醫療體系中間那層的區域醫院，水準良莠不齊，挑戰很大。」

他提醒，若基層醫療水平不足，民眾自然不敢放心就診，「要讓人願意在巷口看病，基層能力就得先提升」。他也提出另一個觀察，若政策能明確區分公費與自費範圍，民眾可選擇透過商業保險來分攤費用，反而能形成健保分流機制。「石部長的方向是對的，但要配合策略，不然只會造成反彈。」

醫界提醒該政策方向對，但若缺乏信任與配套，恐讓健保改革事倍功半。（攝影／陳稚華）

病人與醫師都能感到連結，才是「分級」不是「分離」

對臨床第一線醫師而言，這項政策雖出於好意，卻可能忽略了台灣的現實環境與病人的心理狀態。

一名北部醫學中心主任向《信傳媒》透露，「在台灣，醫學中心的密度極高，台北光是幾個捷運站範圍內，就有台大、榮總、北醫、長庚、三總、萬芳。民眾『直接去』其實是最自然的選擇，因為一樣的掛號費，能獲得更完整的檢查與專科照護，這是理性的安全感。」

他指出，「輕症」這個詞在臨床上很模糊，頭痛、腹痛、胸悶，看似小病，但有時正是重大疾病的前兆。「病人不是濫用資源，而是害怕被看漏。若只是加重費用，卻沒有建立信任機制，那份『不安』不會消失，只會變得更貴。」

他強調，分級醫療的根本不在於「畫界線」，而是要讓每一層醫療都值得信任，要讓病人願意先去基層診所，政府就必須確保診所具備即時檢查、遠距會診、資料共享等支援機制；轉診要能順暢，大醫院要願意回報結果，病人與醫師都能感到連結，才是「分級」，不是「分離」。

「醫療制度應設計在現場的現實上，而不是理論上。若改革只讓慢性病人或老年人感到被懲罰，會傷害醫療信任鏈。」他呼籲政府在推動政策時，應把這次視為「整合醫療網絡」的契機，而非「行政切割」的起點。

民眾想法：怕被看漏、怕多花錢，也怕多跑一趟

對多數民眾而言，醫療選擇往往不只是「理性」的資源分配，而是情感與信任的決定。

許多人認為，大醫院代表安全與完整性，小診所雖方便，但擔心檢查不夠、醫師換人頻繁，甚至覺得「還要再轉一次太麻煩」。

若未經轉診就得自付1200元，可能造成3種反應：

1. 部分病人仍選擇直上大醫院，認為「貴一點比較安心」。

2. 部分病人改去基層，但一旦出問題，信任度會更低，導致投訴或防衛醫療升高。

3. 長期病患或慢性病人最受影響，他們與大醫院醫師關係穩定，若被迫轉診或增加負擔，會感到被切斷熟悉的照護連結。

也有民眾表示擔心，若政策沒有完善的轉診流程，反而會讓醫師花更多時間在文書與轉介上，排隊時間更長，造成「錢多花、病沒快看」的反效果。

從醫界意見來看，大多數醫師都肯定「分級醫療」的精神，但也一致提醒信任、定義、品質、資訊串聯，缺一不可。若基層醫療品質不提升、「輕症」定義模糊、轉診流程仍繁瑣，那麼1200元的自付制度，恐怕只是讓健保短暫喘口氣，卻換不到長遠信任。

要讓民眾從家裡巷口開始看病，必須讓制度從信任開始。

