明年小感冒等「輕症」衝大醫院要自付1200元？醫：改革方向對但信任機制不能少
衛福部擬推分級醫療新制，輕症若直奔大醫院恐自付1200元，引發民眾熱議。（圖片來源／信傳媒編輯部）
衛福部近日拋出重大醫改方向：若民眾輕症未經轉診就直接到醫學中心看診，將可能自付約1200元，也就是醫療費用的一半。
衛福部長石崇良表示，明年上半年為觀察期，若沒達標，最快7月開始會調升部分負擔收費至50%。健保署分析，以目前醫學中心門診輕症每人每次平均2400元計算，未來民眾未經轉診衝大醫院看病，一次得付1200元部分負擔。
政策目的是要落實分級醫療，讓大醫院專注於急重難罕症治療，將輕症與慢性病照護回歸基層。但此舉一出，立即在醫界引起熱烈討論。
有醫師認為這是健保永續經營的「正確方向」，也有人提醒若缺乏配套，恐怕只會讓病人更焦慮、不安。
究竟醫界怎麼看？對民眾又會有哪些影響？
「使用者付費」是正確方向，但要先有整體架構
一名醫學中心主治醫師接受《信傳媒》訪問時指出，這項政策「方向正確、值得支持」，但若只停留在懲罰性措施，仍難解決健保結構性問題。他直言，台灣健保長年扭曲的關鍵在於：
1. 醫療保障和社會福利不分（免保費及打折交費）
2. 醫療經費不足，由醫療院所及人員自行吸收（點值浮動及總額斷頭）
3. 沒有醫療成本概念，包山包海（持續納入超昂貴新藥及各種最新治療）
「使用者付費的原則，長期被當成政治禁忌，導致健保無法自給自足，只能靠醫療院所與人員吸收虧損。若健保給付與保費沒有天花板概念，制度永遠無法永續。」
他認為，提高輕症自付額，不該被視為懲罰，而是「積極的資源分配手段」。要讓改革不胎死腹中，前提是政府要設定健保「自給自足」的長期目標，依精算結果分配預算與給付優先順序，才能在社會上取得理解與支持。
「健保不給付健康檢查，是合理的節制；同理，未經轉診提高自付，也應被視為資源保留的策略，而非懲罰病人。」他強調。
輕症要定義清楚、轉診減免要有期限
另一名醫學中心管理高層也提醒，制度細節的設計將是關鍵。他提出5點具體建議：
1. 明確定義「輕症」範圍，避免執行時爭議。
2. 轉診減免部分負擔應有期限，以防長期濫用。
3. 「門診衝量」主要是病人就醫習慣，而非醫院蓄意衝量，若全盤歸咎醫院並不公允。
4. 減少門診支出後，應將重點放在提升住院給付，尤其是急重難罕症的照護。
5. 加強轉診與被轉診醫師（院所）之間的聯絡與溝通，以及資訊分享。
他認為，若政府能在「定義、期限、資訊流通」三方面做好設計，這項政策才有機會真正改變民眾就醫習慣。
另一名資深主治醫師也指出，所謂「輕症」的界線在臨床上往往非常模糊。以大腸息肉為例，看似輕症，但因部分有癌化風險，不同醫師的判斷差異，可能導致病人結果天差地遠。「分級醫療不是一句口號，而是要確保每一層的醫療品質穩定。但現實是，台灣三級醫療體系中間那層的區域醫院，水準良莠不齊，挑戰很大。」
他提醒，若基層醫療水平不足，民眾自然不敢放心就診，「要讓人願意在巷口看病，基層能力就得先提升」。他也提出另一個觀察，若政策能明確區分公費與自費範圍，民眾可選擇透過商業保險來分攤費用，反而能形成健保分流機制。「石部長的方向是對的，但要配合策略，不然只會造成反彈。」
醫界提醒該政策方向對，但若缺乏信任與配套，恐讓健保改革事倍功半。（攝影／陳稚華）
病人與醫師都能感到連結，才是「分級」不是「分離」
對臨床第一線醫師而言，這項政策雖出於好意，卻可能忽略了台灣的現實環境與病人的心理狀態。
一名北部醫學中心主任向《信傳媒》透露，「在台灣，醫學中心的密度極高，台北光是幾個捷運站範圍內，就有台大、榮總、北醫、長庚、三總、萬芳。民眾『直接去』其實是最自然的選擇，因為一樣的掛號費，能獲得更完整的檢查與專科照護，這是理性的安全感。」
他指出，「輕症」這個詞在臨床上很模糊，頭痛、腹痛、胸悶，看似小病，但有時正是重大疾病的前兆。「病人不是濫用資源，而是害怕被看漏。若只是加重費用，卻沒有建立信任機制，那份『不安』不會消失，只會變得更貴。」
他強調，分級醫療的根本不在於「畫界線」，而是要讓每一層醫療都值得信任，要讓病人願意先去基層診所，政府就必須確保診所具備即時檢查、遠距會診、資料共享等支援機制；轉診要能順暢，大醫院要願意回報結果，病人與醫師都能感到連結，才是「分級」，不是「分離」。
「醫療制度應設計在現場的現實上，而不是理論上。若改革只讓慢性病人或老年人感到被懲罰，會傷害醫療信任鏈。」他呼籲政府在推動政策時，應把這次視為「整合醫療網絡」的契機，而非「行政切割」的起點。
民眾想法：怕被看漏、怕多花錢，也怕多跑一趟
對多數民眾而言，醫療選擇往往不只是「理性」的資源分配，而是情感與信任的決定。
許多人認為，大醫院代表安全與完整性，小診所雖方便，但擔心檢查不夠、醫師換人頻繁，甚至覺得「還要再轉一次太麻煩」。
若未經轉診就得自付1200元，可能造成3種反應：
1. 部分病人仍選擇直上大醫院，認為「貴一點比較安心」。
2. 部分病人改去基層，但一旦出問題，信任度會更低，導致投訴或防衛醫療升高。
3. 長期病患或慢性病人最受影響，他們與大醫院醫師關係穩定，若被迫轉診或增加負擔，會感到被切斷熟悉的照護連結。
也有民眾表示擔心，若政策沒有完善的轉診流程，反而會讓醫師花更多時間在文書與轉介上，排隊時間更長，造成「錢多花、病沒快看」的反效果。
從醫界意見來看，大多數醫師都肯定「分級醫療」的精神，但也一致提醒信任、定義、品質、資訊串聯，缺一不可。若基層醫療品質不提升、「輕症」定義模糊、轉診流程仍繁瑣，那麼1200元的自付制度，恐怕只是讓健保短暫喘口氣，卻換不到長遠信任。
要讓民眾從家裡巷口開始看病，必須讓制度從信任開始。
更多信傳媒報導
黃國昌願請習近平吃雞排 批賴清德方向不清楚
聯準會再次降息1碼 FED主席鮑爾卻淡化12月降息的可能性
全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28.1% 永慶房屋：有統計以來第三低量
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 16 小時前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 1 天前
59歲坣娜病逝！紅斑性狼瘡「6大警訊」 恐釀腎衰竭
59歲藝人坣娜因「紅斑性狼瘡」復發病逝，引發粉絲不捨。紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲至40歲女性，一般徵象包括「胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍」，或出現皮膚疹、貧血、頭痛、落髮等症狀。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
週日看急診改到這13處「省600元」 健保署公布地點！台大、長庚扮後援
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為解決大醫院的急診壅塞問題，衛福部長石崇良拋出仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專看輕症病人，費用比直衝大醫院要便宜600元，預計11月2日正式在六都試行上路，健保署今（29）日公布13個UCC地點，且會由台大、長庚、成大等大醫院配合做為後援醫院。 健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC...匯流新聞網 ・ 1 天前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 4 小時前
薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持健康2.0 ・ 4 小時前