明年小股東可獲23元以上股利！ 台積電：每年、每季穩定且持續成長

台積電財務長黃仁昭曾說，明年股利「不會更低、只會更高」。資料照



晶圓代工龍頭台積電昨日（11/11）宣布將第三季現金股利調高至6元，明年4/9發放；加上第二季配發的5元股利將於明年1/8發放，意謂明年一整年，小股東將可領到23元以上股利。依照台積電財務長黃仁昭的說法，明年股利「不會更低、只會更高」。

台積電第三季營收、獲利雙創新高！不但營收逼近兆元台幣大關，達到9,899.2億元，年增30.3%、季增6%。稅後純益更提升至4,523億元，平均每天賺49億元，每小時賺2.05億元。每股盈餘為17.44元，年增39%。

廣告 廣告

先前總是有小股東抱怨，台積電獲利屢創新高，單季每股盈餘已提升至15元以上，但股利的增幅卻趕不上獲利提升的速度。黃仁昭則表示，台積電股利發放政策並非以每季EPS為基礎，而是把自由現金流量的70%拿來發放股利。

細看台積電第三季財報數字，Q3自由現金流量是1393.8億元，比第二季整整少了604.7億元。若以70%計算，第三季能用來發股利的金額只剩下975.66億元；而昨天公告股利發放總額卻高達1555.95億元。

由此看來，台積電的股利發放政策是否有所改變？

針對太報記者的詢問，台積電回應如下：「台積公司的現金股利發放政策並無變動，仍為將維持每年及每季穩定且持續成長的現金股利」。

台積電指出，自由現金流量70%分派現金股利的部分，70%為一原則參考，並且是以年度來看而非單一季度，可能會因單年度資本支出或獲利狀況使得現金股利／自由現金流量之比率有所波動，重點仍是回到可持續性且穩定成長的股利發放。

台積電今年前三季的自由現金流量已達5942.4億元，依70%發放比例約4159.68億元；而前三季公告發放的股利總額為4149.21億元，兩者數字已十分相近。

更多太報報導

百萬股民大樂透！台積電宣布將第三季股利調高至6元 明年3/17除息

台積電今開董事會！市場關注是否再次調高季股利 2獨董上週已先來台

【台積電研發大軍2-2】去年研發支出佔營收比重僅7.1% 未達張忠謀訂下之目標