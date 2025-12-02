明年底全面禁廚餘 屏東養殖戶批"黑豬產業滅絕"

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

中央宣布廚餘養豬政策調整，原則全面禁用廚餘養豬，轉型最後期限，最長不得超過1年。恐怕衝擊屏東六堆黑豬的養殖，因為黑豬絕大部份都是吃廚餘長大，業者認為政府是要把台灣本土的黑豬滅絕，希望能開放繼續使用植物性、動物性事業廢棄物。





明年底全面禁用廚餘 屏東黑豬農：台灣黑豬產業會滅絕

中央宣布明年底將全面禁用廚餘養豬，衝擊屏東黑豬產業，業者認為此舉無疑是要把台灣本土的黑豬滅絕。（圖／民視資料）

在鐵板上滋滋作響、冒出陣陣香氣的戰斧豬排，可不是一般豬肉，而是來自六堆的黑豬，讓人看了口水直流。但中央宣布明年底將全面禁用廚餘養豬，讓業者措手不及，因為絕大部份的黑毛豬都是用廚餘養出來的。屏東黑豬豬農謝旭忠：「昨天驚傳政府一昧的要禁止廚餘之後，無非這代表的就是台灣本土黑豬，以及六堆黑豬產業的滅絕，讓千千萬萬的產業從業者就此消失，我覺得政府應該要重新的思考，懸崖勒馬。」

廣告 廣告









明年底全面禁用廚餘 屏東黑豬農：台灣黑豬產業會滅絕

黑豬的飼養期是白豬的一倍，生長得很慢，完全使用飼料，成本勢必大幅增加。（圖／翻攝東寶黑豬肉棧db blackpork 臉書）

黑豬的飼養期是白豬的一倍，生長得很慢，為了節省成本，黑豬農幾乎都是使用廚餘在餵，完全使用飼料，成本勢必大幅增加。不過，也有牧場早在104年開始，就改用配方飼料，飼養出來的黑毛豬，深受高檔餐廳喜愛。屏東黑豬豬農謝旭忠：「台灣本土黑豬因為它的瘦肉量，只有百分之25它的換肉率也非常的低，如果改吃飼料的話，勢必會增加它飼養成本，飼養的時間也可以縮短到，從15個月變成8、9個月，但是相對的它的肉質就不夠熟成，它的肉質跟白豬就沒有明顯的差異化，所以它的售價就不可能比白豬還好。」屏東目前有440場飼養黑豬，全面禁廚餘養豬，勢必嚴重衝擊黑豬產業，屏東縣農業處表示，目前還無法對外發言。業者希望，能夠繼續用植物性、動物性事業廢棄物，讓黑豬可以有生存空間。













原文出處：明年底全面禁用廚餘 屏東黑豬農：台灣黑豬產業會滅絕

更多民視新聞報導

綠踢爆疑廚餘養豬 盧秀燕：一定查抓到重罰

台中大肚一處養豬場遭爆廚餘養豬！ 業者喊冤：是在煮水

屏東養豬場違規使用廚餘 遭重罰限制上市取消補助

