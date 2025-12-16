明年度中央政府總預算案卡關 鍾佳濱：運動部恐名存實亡

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

運動部今年9月9日正式掛牌成立，運動部115年度歲出編列67億元。不過，在行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財政收支劃分法》後，朝野對立全面升高，「115年度中央政府總預算案」是否能完成審查，充滿未知數。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）天示警，運動部預算幾乎是新興計劃預算，若總預算卡關，運動部恐怕名存實亡，籲在野黨千萬要三思。

115年度中央政府總預算案因暫緩編列立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》等預算，引發在野不滿，民眾黨立院黨團因而對總預算案提復議，導致總預算案至今仍「躺」在立法院會中，如今再加上卓榮泰宣布不副署《財劃法》，加劇朝野對抗，恐創下無法在預算會期審查完畢的歷史紀錄。

由於運動部今年才正式掛牌成立，明年度預算恐受影響。鍾佳濱直言，運動部預算幾乎都是新興計劃預算，如果總預算卡關，運動部恐怕名存實亡，這是很多年輕朋友不願意見到的。

鍾佳濱提到，有五個地方政府，包括新竹縣市、南投縣、嘉義縣等都希望國會趕快審理明年度的中央政府總預算，因為地方已經通過了明年的地方政府預算，當中有許多是要由明年度中央政府的新興計劃來配合，因此如果明年度中央政府總預算不能如期完成審查，恐怕中央的挹注就會落空。

鍾佳濱說，明年度中央政府總預算編了2.65兆，其中包含相當高額的社保支出、社會安全及福利保障等預算，這些預算有很多是新興計劃，如果不能夠通過審議、付諸實施，會有很多國民的權益因預算不能執行而受影響，呼籲握有國會多數的在野黨千萬要三思，不要跟自己的地方執政者過不去，也不要損及社會上期待社會保險福利制度的人民。

