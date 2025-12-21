政治中心／綜合報導

不只小橘書，還有小橘包！總統賴清德出席一場醫療韌性研討會，北榮院長陳威明送上院方製作的「防災包一號」，就是因為看到中央的小橘書相當有感、才有此發想，不過讓總統很憂心的是明年度總預算卡關立院，他喊話醫師們，如果門診碰到在野立委麻煩幫忙勸說，應以「國家利益優先」。

政府推小橘書呼籲民防，台北榮總院長陳威明則將防災「小橘包」贈給總統賴清德，裡頭有保暖毯、儲水袋等多項實用小物，會有這個發想，院長陳威明說就是看了小橘書，以及女兒送的父親節禮物。

廣告 廣告

台北榮總院長陳威明：「（女兒）傳一個瑞典的全民防衛手冊給我，我看了說有那麼嚴重嗎？直到父親節的時候，她幫我買一個防災包給爸爸，她說爸爸你不能大意這件事情。」



總統賴清德：「沒想到防災包這麼好用，可以當父親節的禮物，以後我們要推廣，變成教師節禮物、母親節禮物，然後大家都重視防災的觀念。」

明年度總預算卡關立院 賴清德喊話醫師幫勸說在野「國家利益優先」

總統賴清德赴台北榮總參與研討會，院長陳威明送上防災包。（圖／民視新聞）

北榮防災包讓總統好驚喜！到北榮參加醫療韌性研討會，談到照顧民眾健康，賴總統也提到政府新計畫，外科要開刀、內科要給藥，強化藥品原料、生產製造，甚至與國際接軌，要推動"國家藥物韌性整備計畫"投入240億，不過執行得要經費，明年度總預算卻卡關立法院。





總統賴清德：「就是說因為中央政府總預算都還沒過，我剛講了有些事情，要等預算過的時候才有辦法，要在今年2025年最後一天，就是十天後的12月31號以前，要審竣完畢，不過到現在還沒有，如果你們在門診服務的時候，剛好碰到的是在野黨的委員，順便跟他們講一下，就是說政黨競爭難免，但國家的利益還是要放在最優先。」

明年度總預算卡關立院 賴清德喊話醫師幫勸說在野「國家利益優先」

藍白持續杯葛，明年度總預算持續卡關。（圖／民視新聞）

衛福部長石崇良：「這個對於整個國內的藥品供應，還有這個供藥韌性很重要，所以也是呼籲立法院趕快審預算，因為這個是完全不能動用的。」





國家利益優先，總統喊話朝野支持總預算，已經不是一次，但藍白一路杯葛、當耳邊風，眼看剩下十天就要過年，2026總預算還無法進審議，民眾福祉恐怕因此犧牲。





原文出處：明年度總預算卡關立院 賴清德喊話醫師幫勸說在野「國家利益優先」

更多民視新聞報導

帥兒陪跑台北馬拉松 費鴻泰父子併肩完賽

黃國昌證實民眾黨6主管請辭 理由全因「這件事」

翁曉玲喊「自費」赴中合照1大咖！他驚：國民黨內部應暗潮洶湧

