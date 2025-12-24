明年度總預算審查仍卡關 主計總處：近3千億無法動支

主計總處24日指出，2026年度總預算案至今仍未付委審查，而本次預算編列項目中，未經審議通過不得動支的預算共2992億元，其中包含新興計畫1017億元；編列金額高於前一年的經常性及延續性計畫經費，受限部分也達1805億元；此外還有170億元的第一、第二預備金，以及災害準備金等，也都將無法動支。

根據現行《預算法》規定，年度總預算案應於會計年度開始前1個月、也就是前一年的12月時，由立法院完成議決，並於會計年度開始15日前由總統正式公布執行。

321億縣市財政均衡補助遭衝擊

主計長陳淑姿指出，新興計畫影響最大的部分，為直轄市及縣市財政均衡補助321億元，屆時中央將無法協助整體獲配金額低於2025年度的地方政府，恐影響地方財政調度能力。

其他受影響新興計畫還包含AI新十大建設102億元，若預算未能過關，估計將減緩企業與公共服務導入AI的速度，並延後智慧機器人、矽光子等關鍵技術布局。

民生與交通方面，75億元TPASS通勤月票計畫執行將受衝擊，影響全國每月約98萬名通勤族權益。縣市河川與排水整治經費也會受影響，衝擊地方災害調適量能、增加淹水風險。

此外，41億元生育給付差額補助也在受影響計畫之列，估計將有約12萬新生兒家庭無法請領補助。彰化縣等13個地方政府的公托設施布建補助約14億元，也將同步受到波及。

鐵路地下化、國防維修經費受影響

在政院各部會方面，國防部受影響金額達725億元，恐衝擊各型機艦、戰甲砲車等裝備維修，以及彈藥、油料籌補等項目。交通部則有逾248億元經費受衝擊，將影響桃園等各縣市鐵路地下化工程進度。

此外，陳淑姿也提及經濟部逾148億元預算受影響，恐延緩先進半導體、新興通訊等關鍵技術研發；外交部受影響的逾108億元預算中，可能延誤與友邦合作計畫執行；衛福部逾103億元，則影響提升國家醫療整備與韌性相關作為。

國民黨要求納入軍人加薪預算

針對明年度總預算案，國民黨立委先前已要求中央，應承諾追加立院三讀通過的軍人加薪、提高警消海巡退撫金等項目，否則將持續杯葛總預算案。陳淑姿對此回應，須先籌措財源支應。民進黨立委則擔憂，若藍白持續封殺總預算案至本會期結束，明年台灣一旦遭遇天災，第一時間將無法動用災害準備金投入救災。