明年度總預算已延宕48天 王興煥痛批：藍白用財劃法勒索政府

台灣基進黨主席王興煥(中)。 圖：台灣基進提供

[Newtalk新聞] 立法院進入預算會期，然而明年度（115年度）中央政府總預算案自9月30日排入「報告事項」至今已近48天仍未提交委員會審查，創下立委席次減半後「最嚴重」延宕紀錄。公民監督國會聯盟今日（17）聯同時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟及社會民主黨舉行記者會，呼籲儘速召集黨團協商，並提出預算審查五大要求。

台灣基進黨主席王興煥指出，藍白兩黨要求以上週修惡的「財劃法」重新編列總預算案，將迫使政府違法舉債。他強調，此次修惡的財劃法嚴重破壞行政與立法、與憲政平衡，明確違憲，政府不應依據此法編列總預算案，而藍白兩黨亦不得因此操作擱置總預算案。

廣告 廣告

他進一步指出，本土在野政黨與多個公民團體早於兩個月前即呼籲儘速提出明年度總預算案，然而藍白刻意拖延48天，其真正目的即是先强行通過不合理、明顯違憲的財劃法，然後以此威脅政府「先修法、再議預算」。

王興煥警告，修惡財劃法將造成前所未見的財政風險。根據新法，中央政府明年對地方政府的一般性補助款「不得少於今年」，但去年藍白已大幅修改財劃法，將中央國稅收入中包括「全部營業稅、11% 的所得稅、10% 的貨物稅」直接分配給地方。

他接著表示，地方政府的統籌分配稅款在一年內，從過去的四千多億暴增至九千億。在地方財源翻倍的情況下，藍白卻還要求中央的補助「不得減少」，等於強迫中央政府舉債。若依此法編列總預算案，政府「要麼舉債、要麼違法」——更遣法令規定，《公債法》明定舉債占歲出比不得超過15%。王興煥警示，若照此編列，政府將超限舉債、或直接違法。

他認為，上週藍白所推財劃法修惡，破壞行政與立法機關間的權力分立、令政府預算無從編列，構成明確的違憲事實。他強調：明年度總預算案不應建立在修惡財劃法基礎上，立法機關不能以法律 «勒索» 行政機關，要求其編列一份根本無法實現、甚至違法的預算。

最後，王興煥嚴正警告藍白兩黨，不得以不合理、違憲的財劃法為由擱置總預算案。國家財政不是政黨籌碼，地方補助也不是你們的政治分贓。台灣基進與在野本土政黨以及公民團體將持續要求合理、負責任的預算審查，同時呼籲行政部門不要在惡法要求下編列不合法預算，民意將成為對抗國會失能與濫權的堅強後盾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

財劃法爭議延燒！藍批中央綁樁 鍾佳濱轟：藉補助抹黑是天方夜譚

怒斥國民黨顛倒黑白 沈伯洋：現正被通緝的是中華民國國軍