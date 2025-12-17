明年度總預算若沒過！卓榮泰：2000億新興計畫受影響「阻礙國家前進」

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰15舉行「捍衛憲政秩序」記者會宣布不副署財劃法。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，朝野對立升溫，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，根據主計總處統計，明年的2,000億新興計畫將受影響，卓榮泰在接受媒體專訪時表示，在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，這些奇奇怪怪法案，佔據我們太多時間。

明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，卓榮泰接受《自由時報》專訪時指出，昨天聽取行政院主計總處盤點明年度總預算的報告，根據統計，明年度新興計畫約有1千億元無法執行，另經常性延續計畫的新增部分不能支用，估計也超過1千億元。其中包括縣市管河川147億元、AI新十大建設1百餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元、校舍整建7億元等。

卓榮泰批評，在野黨不需要考量政府財政的衡平性，不僅杯葛總預算，還強推爭議法案，就是為了讓政府在可以表現時沒有表現，在快要做成決策時大加碼，阻礙國家前進。

卓榮泰強調，今年台灣的經濟成長率上修7．37％以上，若不是藍白提出爭議法案，政府會有更多能量，推出更多公平分配的政策。台灣在風災後面臨美國關稅談判，現在是最重要的時刻，因為藍白的惡意杯葛，讓政府無法全力發揮，實在很可惜。

