明年度總預算還未審查 綠委要民眾張大眼看清楚：誰在違憲勒索、綁架預算？

115年度中央總預算案遭藍白聯手阻擋，至今在立法院仍未付委審查。對此，民進黨立委王定宇今（25）日指出，14%國防預算將受到影響，也衝擊台灣與盟軍聯合作戰的默契。他喊話藍白盡快審查預算，也要求台灣人民張大眼看清楚，是誰在違憲勒索、綁架預算。

王定宇說，如果藍白透過綁架預算審查，來逼迫行政單位接受增加預算支出的決議，此行為將違憲。（資料照）

王定宇表示，2025年已經最後一個禮拜了，115年度總預算還擋在程序委員會外，藍白聯手一毛錢都不讓審查，導致國家施政延宕，新興計畫無法執行。其中，攸關國安的年度例行國防預算、新興計畫跟新增預算約有780億，因藍白不審預算，導致無法動支，影響國防預算14%。

王定宇指出，受影響的計畫相當多，包括軍事醫療投資無法執行；幻象2000-7型軍機重要的零附件，F-16電戰莢艙相關彈藥、魚叉案置型的防衛飛彈、遠程精準打擊的火力無法取得；指管系統、裝甲車無法維護。此外，攸關國軍作戰能力的訓練計畫，無論是赴美受訓或教官來台協訓等新興預算也無法進行。

王定宇說，這些訓練跟指管系統攸關台灣能否與盟軍建立聯合作戰的默契，讓盟軍跟台灣的國防能互相奧援。國安是民主自由、經濟發展的基礎，沒有黨派族群之分，「阻擋國防預算的審查，妨礙了國家的安全，唯一稱心如意的將會是中共，以及中國的解放軍。」

王定宇喊話，真的希望年度預算能盡快審查，這是立委的本分，如果藍白透過綁架預算審查，來逼迫行政單位接受增加預算支出的決議，此行為將違憲，也傷害國家利益、人民福祉，希望藍白能想清楚，民主國家人民最大，台灣人民也應該張大眼睛看清楚，誰在違憲勒索、綁架預算、不審查預算。

