明年度總預算陷僵局 內政部10項新興計畫 共54億元卡關

內政部盤點明年度新興及新增計畫共10項，總計54億元，其中包含29億元的治水預算、18億的AS-365N海豚型機隊升級中程計畫等。（本報資料照片）

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，眼看今年即將結束，若未能及時完成審查，依《預算法》規定，新興資本支出及新增計畫將無法使用。內政部盤點明年度新興及新增計畫共10項，總計54億元，其中包含29億元的治水預算、18億的AS-365N海豚型機隊升級中程計畫等。內政部強調，倘預算延遲審查，勢必影響國家基礎建設及強化防救災量能。

由於「115年度中央政府總預算案」暫緩編列立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》等預算，引發在野不滿，民眾黨立院黨團因而對總預算案提復議，至今仍「躺」在立法院會中待處理。

儘管《預算法》沒有關門條款，法定義務支出核實動支，經常性經費及延續性計畫得於上年度執行數範圍內動支，但新興資本支出及新增計畫須待預算完成審議程序後始得動支，除非立法院同意。

內政部明年度預算案編列1403億3210萬7千元，其中新興及新增計畫共10項，計54億7463萬8千元，包含因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫29億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫18億1991萬5千元、無人載具產業發展統籌型計畫2億5789萬6千元、桃園國際機場第三航廈移民署配備建置計畫2億2136萬元、智慧政府數位化精進發展計畫8775萬元。

此外，還包括北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫8600萬元、機動式入境查驗流程再造計畫3809萬4千元、智慧建築AI場域實證示範計畫3000萬元、中區事務大隊臺中市第二服務站用地配合社會住宅興建移民服務中心計畫2406萬3千元、中區事務大隊新竹縣、市專勤隊及新竹縣、市服務站辦公廳舍興建計畫956萬元。

內政部強調，他們主管業務涵蓋居住、治安、救災、防災、戶役政、道路與治水等基礎工程，皆與民眾生活息息相關，倘預算延遲審查，新興、新增計畫無法推動，勢必衝擊本部施政之推動，影響國家基礎建設與地方發展相關計畫及強化防救災量能。

