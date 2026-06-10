明年度總預算8月底送請立院 賴清德再批卡關：兩年度同審恐混亂

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民進黨今（10）天召開中執會，除了提名竹北市長鄭朝方參選2026新竹縣長外，總統賴清德也關心各地雨季災情，另外再提今年度總預算卡關，表示2026年已過半，總預算審議仍卡在立法院尚未三讀，加上八月底前行政院將完成明年度總預算核定，並送請立法院審議，屆時恐怕將出現兩個年度總預算案同時審議的情況。

賴清德今天在中執會後關心各地雨季災情，表示必要時可請中央政府協助，以減少災情發生，他也特別強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持，唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。

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然而如今已進入六月，今年度中央政府總預算案仍卡在立法院的審議程序，停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度，受到影響的不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。

賴清德表示現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期，然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。

另外，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於八月底前完成核定，送請立法院審議，只是立法院在野黨團如果持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。

最後賴清德再次呼籲立法院在野黨團，「台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕」，應儘速完成今年度中央政府總預算案審議，唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。

責任編輯／張碧珊

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