明年徵召「義不容辭」？ 李四川自信笑：謝謝

國民黨主席鄭麗文日前在廣播節目中脫口而出，表示「不需要這麼早就徵召」，暗示明年新北市長選舉將不舉辦初選，直接徵召台北市副市長李四川參選。此話一出引發黨內外議論，被點名的李四川面對媒體詢問是否會「義不容辭」？他僅露出自信微笑。

台北市副市長李四川說：「謝謝，謝謝。」對於徵召話題話不多說，一旁的台北市長蔣萬安聽到問題也僅簡短回應「好」。

鄭麗文喊沒初選，劉和然暗酸：主席也是經過選舉產生的。（圖／TVBS）

不過，鄭麗文的「直接徵召說」，卻讓黨內另一位潛在競爭者、新北市副市長劉和然處境顯得有些尷尬。劉和然話中有話，暗指黨主席自己也是透過民主機制選出來的。新北市副市長劉和然說：「主席自己也是在國民黨的機制，經過選舉之後才出來擔任黨主席，我想這一塊，在她心中一定也會放著。」

眼看黨主席一時快嘴引發波瀾，國民黨中央緊急出面滅火，澄清並非破壞體制。國民黨發言人牛煦庭說：「照程序來，我們產生候選人的模式，是先協調，協調不成才初選，協調成功就是一個人，一個人走正當程序，當然就是走徵召的程序。所以我想鄭麗文主席，在昨天受訪的時候是表示，在協調的過程會非常有信心。」

外界解讀，藍營急著定於一尊，或許是被民眾黨主席黃國昌的動作逼急了。黃國昌27日大動作在新莊合體柯文哲宣布參選，並開箱競選總部，雖然內部裝潢尚未開始，但參選決心堅定，「昌川對決」態勢儼然成形。對於藍白是否在新北進行首長層級的整合，黃國昌表示尚早。

黃國昌開箱競總展現參選決心，藍白新北首長整合尚未談。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌說：「我們針對有關於兩黨合作的部分，還沒有進入到特定的縣市，還有首長的部分，針對有關於縣市長具體的時程規則，我們會等到共同政見（1月底），處理完了以後，那個是下一個階段的問題。」

