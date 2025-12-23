明年恐爆「史詩級崩盤」？ 傳奇投資大師：日本不應捲入美中貿易戰





根據日本《產經新聞》報導，美國傳奇投資大師羅傑斯（Jim Rogers）預言，2026年恐爆發「史上最慘烈」的全球金融危機，他質疑日本首相高市早苗的「負責任的積極財政」恐讓利率攀升且國債負擔加重。

報導中指出，羅傑斯與「和民集團」創辦人兼CEO渡邊美樹對談時表示，「明年不論是美國或全球都將爆發問題。美國情況將達到史上最糟，日本也會深陷債務衝擊，整體而言全球都將遭受巨大衝擊。」

羅傑斯說明，新冠疫情之後，各國債務過度堆積，因此若發生大崩盤，規模恐將非同小可，「下一場金融危機將是人生中最慘烈的一次。」若要守護資產，他認為美元相對安全，此外他也提到，可以考慮將部分資產轉移到瑞士等海外國家。

羅傑斯直言，高市早苗所提出的「負責任的積極財政」政策，「長期來看將帶來巨大痛苦。」依賴赤字國債進行大規模減稅及通膨對策，只會讓長期利率持續攀升、國債利息負擔加重，他說，「歷史上所有人口減少、債務不斷增加的國家，無一例外都走向破產。」

關於地緣政治方面，羅傑斯認為，日本不應捲入美中間的貿易戰，倘若發生台海衝突，美國未必能夠獲勝；他警告，貿易戰往往會演變成真正的戰爭。

