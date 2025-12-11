明年房市怎麼看？ 房仲公會全說了：北市旺季不旺、高雄量縮價跌





中華民國房仲公會全聯會今(11)日舉行年終記者會，六都及台灣省公會理事長分享對各地區房市的觀察以及做出預測。

■台北市旺季不旺 面臨挑戰

台北市房仲公會理事長蘇金城表示，今年1到11月對比去年同期整體成交量跌24.24％。展望明年，12月18日央行的理監事會對目前的管制措施是一個關鍵，如果沒有適度鬆綁，明年台北市的房市，將依舊是一個量縮、價緩跌的格局，對靠成交量生存的不動產仲介業，將面臨前所未有的挑戰。

■新北市剛需支撐 溫和盤整

新北市房仲公會理事長林平川表示，展望2026年，新北市各主要區域房市將呈現溫和盤整。板橋、中和等成熟區因生活機能完整，買盤仍以自住為主，交易量穩定；新莊、副都心及三重受重大建設與產業發展帶動，價格維持緩步上行；淡水與汐止受通勤與交通因素影響，市場表現相對分歧。整體而言，新北房市將持續呈現剛性需求支撐、價格穩中微幅調整的格局。

■桃園市人口持續成長 量縮價穩

桃園市房仲公會理事長蕭順智表示，部份重劃區或非市中心行政區則因供給集中在交屋潮及購買力回落，交易量恐將呈現負成長，中古屋市場則以中壢、桃園最為亮眼。以目前市場供需、人口、就業及建設條件來看，房價具有相對「支撐」性；惟購買需求稍顯疲弱，另因政策與經濟不確定，使得市場將進入「量縮、價穩」的階段。

■建設利多支撐 台中市可望率先回溫

台中市房仲公會理事長林志雲表示，2025年房市是真的冷，各店業績大多只剩三分之一，目前並非沒人想買，而是多數人不敢買！市場觀望氣氛濃厚。但台中人口持續正成長，又有重大建設與台積電擴廠等利多，剛需穩定累積，不論重劃區或舊市區都深具發展潛力，待政策更明確穩定後，有機會看到曙光，台中可望率先回溫。

■多數行政區價格下跌 台南呈現整理格局

台南市房仲公會理事長鄭淵臨認為，以台南市各行政區的住宅價格指數來看，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，其次為歸仁區以及佳里區；此外，部分行政區月變動率維持於正成長，如中西區、仁德區及東區。整體而言，預計2026年台南市住宅市場將進入價量略跌的整理格局。

■高雄議價率全數上揚 量縮價跌待區域表現

高雄市房仲公會理事長郎德明說，2026年高雄房市表現仍脫離不開低迷走勢：量縮價格持續走跌，但區域表現將出現分化的格局，議價空間加大，雖然整體房價下跌，但部分區域因重大建設而有發展和支撐的力道，如農16富邦開發案和鳳山lalaport購物中心，後續仍需密切觀察並關注市場動態的變化而定。

■非六都區域期待政策鬆綁 整頓渡寒冬

台灣省房仲公會聯合會理事長邱奕勝表示，今年國內不動產受到政府政策，資金緊縮政策影響巨大，成交量大幅下滑，面對成交量低迷的窘況，據本人親自店頭訪問結果，得到的結論幾乎大同小異，都期待政府金能夠適當寬鬆。目前公會持續與政府部門溝通，但尚待政府政策調整，目前唯一能自我掌控的，就是調整自己的營業策略，或為整頓自我的經營步伐，減少支出，以渡過這一次的寒冬。

