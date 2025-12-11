明年房市預測「卡」 業者盼政府祭政策利多救市

房仲全聯會甚至預測，明年房市關鍵字是「卡」！（圖／東森新聞）





今年房市景氣還是沒有好轉，房市風向球亮出了今年第9顆衰退的黃藍燈，房仲全聯會甚至預測，明年房市關鍵字是「卡」，因為就連寸土寸金的大安區，竟然都出現爛尾樓，建案只蓋到一半就因為財務問題停工，現在還即將要被法拍。

公園超市水果攤抬頭就能看到101，附近還有三間學校，走路10分鐘就到捷運站。大安區的精華地段房價單坪破百萬，但仔細看，這裡竟然有預售案只蓋到一半，地上還堆滿木板、鋼筋等建築材料，現場卻沒有工人，工程進度明顯停滯。

原本預計要蓋地上6樓、地下2層的建物，但沒想到才蓋到3樓，就因為財務問題而停工，現在變成了爛尾樓，還即將要被法拍。

樂業街的建案「大安文樺」，基地面積約130坪，2020年開工，原本預計2024年完工，但是在2023年就曾傳出跳票停工。當時建商說財務問題已解決，案子不會倒，實價登錄還顯示曾經賣出2戶，成交價約2,600多萬，每坪約109萬元，但沒想到如今成了爛尾樓，還淪入法拍。一拍底價約5.49億元，但脫標機率不大，主要原因還是房市景氣沒好轉。

房仲全聯會理事長王瑞祺：「今年房市確實不是那麼理想，因為從去年的政府的第七波打房之後，那包括有溯及既往，當然這個都是不對的政策，那所以人民的信心就有一點受挫，那人民預期，可能房地產會跌的心態很濃。」

房市還是偏冷，代表北台灣新建案市況的住展風向球，11月分數38.2分，雖然較上月進步，但燈號還是拿下今年的第9顆衰退黃藍燈，買氣還是沒有回溫。民眾持續觀望，專家對明年也還是保守看待。

房仲全聯會理事長王瑞祺：「明年我們預期跟今年的展望是差不多，就是說量大概是平，價大概也是平，明年大概應該是以卡。如果政府的政策鬆綁，讓人民有信心，應該就往上；那如果沒有信心，應該就是會緩步往下。」

今年只剩不到一個月，房市依舊沒有樂觀條件，業者只期盼政府能釋放政策利多，讓市場重新回到正常軌道。

