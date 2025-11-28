明年披綠袍參選台北市長？卓榮泰：不會

明年地方選舉備受關注。國民黨立委謝龍介今天(28日)詢問行政院長卓榮泰，屆時是否代表民進黨出征台北市長，卓榮泰表示，他會去投票，但絕對不會成為台北市長候選人。謝龍介追問，若賴總統徵召參選，卓榮泰說，他會跟總統說這樣不好，他並提到，總統是一位很會聽人意見、討論決定的人。

迎戰2026年地方選舉，民進黨已陸續完成兩波縣市長提名。針對台北市長選舉，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前已赴民進黨中央遞交意願表，爭取提名。包括民進黨立委王世堅、沈伯洋、前民進黨秘書長林右昌等人都被點名。

國民黨立委謝龍介28日質詢時詢問行政院長卓榮泰，屆時是否代表民進黨參選台北市長，卓榮泰表示，他會去投票，但不會投給自己。謝龍介接著稱許卓榮泰若身為候選人，還不投給自己，風度相當好，這種情況要不是大輸就是大贏，卓榮泰則笑說，都不是，並指出每個政黨提名人選都有其全盤考慮。

謝龍介追問卓榮泰是否絕對不會成為台北市長候選人。卓榮泰回應說「不會」。謝龍介：『(原音) (謝龍介:有要選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統、馬英九總統，到蔣萬安、到柯文哲主席，大家要選之前，都7、80次都說不是。)只有委員最勇敢。(謝龍介:所以你今天只說第一次，說你不是。)我會去投票。(謝龍介:所以你絕對不會成為台北市長的候選人。)不會。』

謝龍介接著再問，若賴總統徵召參選，卓榮泰說，他會說這樣不好。謝龍介又問，若賴總統堅持要卓榮泰選，且認為這樣才能穩住北北基桃，卓榮泰表示，賴總統是一位很會聽人建議跟討論決定的人。

謝龍介再度表示，他感覺賴總統最後一定會徵召卓榮泰參選。卓榮泰稍微停頓一下並笑說，「幸好你不是總統」。(編輯：宋皖媛)