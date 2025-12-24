明年推225億案量擠十大建商 達麗：地主仍強硬、土方問題大

達麗在最新法說會上喊出「年年推案200億元」目標，企圖擠進全台前十大建商。（圖／林榮芳攝）

達麗(6177)近日法說會表示，明年已備好近225億元案量釋出，2028年以後儲備案量保守推估也有1119億元，目標年年推案量站上200億元、搶進前十大建商。

達麗建設發言人廖政雄表示，明年將推出總銷75億元的台中洲際段、總銷80億元的台南平實段與總銷70億元的新竹台肥段3大案，合計推案量近225億元，未來每年推案量都會以200億元為目標。

為了每年能達到穩定推案量，廖正雄也提到，2028年以後之儲備個案，保守推估有1119億元，其中最大案是左營海軍眷村公辦都更案280億元，以及聯開案橘線O10總銷183億元，基地正對衛武營，未來將會是高雄豪宅指標案。

廣告 廣告

此外，新北塭仔圳第一期已經在配地，手握1905坪、總銷53億元的住宅案，陸續還有在跟第一期配回的地主談合建案，擴大規模。

展望業績，明年將有「達麗世界仁」、「達麗未來市」、「達麗冶翠」與「達麗河蘊」4案，合計總銷256億元可完工入帳；後年則有「達麗雙子星」、「新高鐵」與「達麗世界學」3案，合計總銷為180億元入帳，皆為後續的營收動能。

廖政雄也分享北士科「達麗河蘊」，本來賣到10%就停住了，某天代銷突然回報車子湧入停車場，才知道有消息透露輝達有意選址北士科蓋總部，雖然中間過程有點曲折，最終輝達總部還是進駐北士科，但達麗在這波輝達熱潮下並沒有如周邊建案上調價格，在只求順銷，因此還賣得不錯。

對於房市，廖政雄指出，目前市場正處於「量縮價平」，雖然交易量少了，但房價沒有大幅修正，最大原因來自於土地價格完全沒有跌，且地主態度仍相當強硬。

他也提到，最近最嚴重的還有土方的問題，是對營建業影響很大，不僅價格一日三市，更有可能找不到地方傾倒。

廖政雄表示，主計處預測今年經濟成長率有7%以上，經濟動能強勁、資金充沛，且利率維持低檔，目前房市降溫只是預期心理造成購屋需求延滯，買盤仍以剛性需求為主，民眾在等降價，但以目前營建成本、土地成本來看，「我覺得應該等不到」，現在調降的也都是非六都核心區域。

他也表示，政府推動AI及高科技產業的政策明確，創造大量高薪工作機會及住宅需求，未來達麗開發方向仍以軌道TOD、捷運聯開、都更、科技產業就業需求為主。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主2／起底夏宇禾勾纏的人夫 竟是望族富三代

電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」