明年擬推出ChatGPT成人模式！OpenAI正在測試「年齡驗證」模型

OpenAI正準備為ChatGPT開啟1個全新模式。公司應用部門執行長西莫（Fidji Simo）近日證實，OpenAI計畫於2026年第1季推出僅限成人使用的「成人模式」（adult mode），象徵這款全球最知名的人工智慧聊天機器人，將首次在內容與互動尺度上，明確區分未成年人與成年使用者。

據科技資訊網站《TechRadar》報導，這項計畫並非一蹴可幾。成人模式能否如期上線，取決於OpenAI內部正在測試的1套年齡驗證人工智慧模型是否成熟可靠。與傳統網站僅要求使用者自行點選「我已滿18歲」不同，OpenAI不願仰賴這種缺乏實質驗證的制度，而是嘗試讓人工智慧根據使用者的對話行為與討論脈絡，自行推斷其年齡，並自動套用相應的內容過濾機制。目前，相關測試已在少數國家進行。

這樣的做法，反映出人工智慧時代與早期網際網路的本質差異。過去，平台或許能以簡單的免責聲明，將內容風險轉嫁給使用者；但在高度互動的人工智慧環境中，系統本身的回應能力與引導效果，使開發者無法再輕易迴避責任。在年齡判斷系統尚未完成之前，OpenAI也明確表示，ChatGPT仍將全面禁止成人內容。

事實上，市場對成人版ChatGPT的期待早已存在。尤其是在xAI推出具年齡限制版本的Grok之後，相關傳聞更是不斷。此次西莫的公開說法，等同正式宣告OpenAI已準備好讓ChatGPT進入另1個階段。

值得注意的是，成人模式並不必然等同於充斥裸露或露骨內容。從OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與公司高層過往的發言來看，這項轉變更可能是為了鬆綁現行過於保守的內容限制，讓ChatGPT能夠理性且成熟地回應人類有關性、親密關係與心理健康等議題，而非僅因不夠「闔家觀賞」就一律封鎖。

長期以來，部分使用者批評ChatGPT在內容審查上過度謹慎，只要界線稍顯模糊，系統便選擇全面禁止。這種作法雖然在商業與風險控管上合乎邏輯，卻也限制了人工智慧的實際應用深度。成人模式的推出，讓 OpenAI有機會同時兼顧安全與彈性，為不同年齡層的使用者提供差異化體驗。

不過，年齡檢測本身仍是1項高風險挑戰。相較於仰賴身分資料或臉部辨識，透過對話行為判斷成熟度，更容易出現誤判。一旦將未成年人錯誤歸類為成人，或反過來限制成年使用者，OpenAI都可能面臨法律與信譽層面的衝擊。再加上各國政府正加速制定與執行線上年齡驗證法規，這套系統勢必會受到嚴格檢視。

即便如此，成人模式仍具有相當的吸引力。更高度的客製化互動，可能提升使用者黏著度，甚至成為推動高階訂閱方案的重要誘因。若技術測試順利，且市場反應正面，ChatGPT不僅將再次改寫人工智慧的使用想像，也可能為未來「成熟型」聊天機器人樹立新的產業標準。

