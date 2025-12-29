明年文化幣元旦開領 13到15歲也可領到1200點

行政院長卓榮泰、文化部長李遠今天（29日）在115年文化幣啟動記者會宣布，自115年起，13到15歲者將正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是13到22歲青年每人都可以領到1200點文化幣。此外，文化部也呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。

115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」 記者會29日下午在台北舉行，行政院長卓榮泰 （中）、文化部長李遠（右二）、民進黨立委吳思瑤 （左二）、吳沛憶（右）等人出席啟動儀式並合影。 （中央社）

行政院長卓榮泰表示，他到現在看電影才半價，而「拿文化幣看電影，就等於半價了，是不是很划得來？」早點領早點用，早領早享受。卓榮泰說，今日事今日畢（幣），今年的幣也要今年用完畢，「希望文化幣用起來，讓文化豐富生命；你們的金頭腦要動起來，用創意改變這個國家未來的走向。」

文化部長李遠表示，去年他說文化幣像一個不斷在長大的吉祥物，「明年將會繼續長大。」李遠感謝行政院長與立委們的支持，台灣的孩子從13到22歲，每年都可以領到1200點文化幣，這正是「文化幣世代」。

民進黨立法委員吳思瑤、吳沛憶與光仁高中國中部同學等人也出席活動，現場氣氛熱烈。

行政院長卓榮泰（右）29日下午在台北出席115年文 化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會， 抵達會場時和台灣原創角色IP「啾啾妹」互動。（中央社）

文化部為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP將於115年導入「遊戲化消費體驗」機制，升級過程除可加碼贈點，還可獲IP代言人黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）、啤下組織（黑啤）、啾啾妹及怪奇事物所（所長）等專屬徽章。

李遠表示，文化幣對年輕人來講，是權利、也是義務，「這個年齡層可以領1200點，這是權利；這些文化幣都全部花在台灣各種文化創意產業裡面，鼓勵文創產業，這是義務。」他並說，「文化幣世代」還有另一種義務，「就是要成為未來更有文化的台灣人。」

文化部今年發給16到22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13到15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近新台幣15億元，其中13至15歲領取率近70%。

此外，文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，且具中華民國國籍或符合資格的外國人士都可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。