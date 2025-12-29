明年文化幣元旦開領 13至15歲納常態發放

記者劉昕翊／臺北報導

文化部今年發給16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣；為持續推動藝文體驗向下扎根，明年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，全國13至22歲青年每人皆可領到1200點文化幣，並於1月1日上午8時正式開放領用。

文化部昨日舉辦115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，文化部長李遠表示，「文化幣是個不斷長大的吉祥物」，明年開始，13至22歲總共有「10年」，每年都可領用文化幣，將挹注於藝文產業，鼓勵出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。

文化部說，出生日期為93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，皆可透過「手機下載文化幣App完成註冊、點選領取文化禮金、輸入個人資料通過驗證」3步驟，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至明年12月31日止；沒手機的青年，可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

另為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣App於明年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖，逐步升級至最高「傳說」等級，讓文化幣好用又好玩。

明年起13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，全國13至22歲青年每人皆可領到1200點文化幣，並於1月1日上午8時正式開放領用。（文化部提供）