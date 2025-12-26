即時中心／徐子為報導



行政院會今（26）日通過並公布明（2026）年度元旦新制，包含基本工資連續10年調漲、持續推動減稅、加強照顧經濟弱勢等，不過，政院也提到，平日國旅優惠方案、婚育宅、生育補助10萬等新興計畫，恐受明年度中央政府總預算案尚未審議通過影響。





卓榮泰呼籲立法院朝野黨團，應儘速審議明年度中央政府總預算。

行政院會今天通過並公布2026年元月新制，包含調升最低工資，為全民減稅，無添加糖飲料免徵貨物稅，以及彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機不再課徵貨物稅，購買電動車輛也免徵貨物稅、使用牌照稅至2030年底；推動青年婚育協助專案（婚育宅）、家庭與育嬰留職停薪照顧彈性化新制（育嬰可以「日」為單位申請、家庭照顧假可以「小時」為單位申請）、生育給付加計生育補助每胎新台幣10萬元。

除上述新制之外，還有文化禮金常態化發放對象擴大納入13歲至15歲；平日住宿獎助、生日住宿獎助、遊樂園留宿、企業員工國內團體旅遊獎勵等平日國旅優惠方案等，也是行政院規劃明年的施政方向新制。

但行政院說明，因明年度總預算審議延宕，包含育嬰留職停薪照顧彈性化新制中的企業獎勵支持措施、婚育宅方案、生育給付加計生育補助每胎10萬元、跨國勞動力精進方案中設立「跨國勞動力延攬中心」，以及平日國旅優惠方案等，都可能受立院延遲審議影響。

卓院長坦言，立法院未依法及時審年度總預算，批評立院「連合法的標準都未能達到」，這勢必影響政府各項施政措施，進而損害人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。

卓院長表示，行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項重大政策計畫得以持續落實，盼立法院朝野黨團能以國家為念、以人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算案的審議。卓院長說，展望新的一年，行政團隊依然會持續捍衛民主憲政體制、守護國家安全、振興經濟發展及照顧國人生活和各項重大建設、政策，讓人民安居樂業，讓臺灣穩健向前邁進。

原文出處：快新聞／明年新制出爐了 「這些惠民政策」恐受藍白卡總預算衝擊

