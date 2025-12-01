明年新台幣2股力拉扯 但專家最怕這事發生

▲美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數。富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日指出，明年美元將呈現微笑曲線，新台幣則有兩股力量拉扯，尤其外資持股成本低，一旦大舉撤出，那將是很可怕的事。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數。富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日指出，若美國聯準會（Fed）獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移，但美國也會透過「匯率操縱報告」做某種有形無形的施壓。至於新台幣兌美元升貶則有2股力量拉扯，尤其外資在台股占比重，且台股上漲產生的價值增幅已超過當初匯入金額，也就是說，外資持有台股成本非常低，一旦外資撤出量也會非常可觀，將是「很可怕的一件事」。

廣告 廣告

羅瑋分析，美國對中國及其他貿易夥伴的關稅與出口管制政策，牽動全球供應鏈重組；另一方面，Fed在人事布局與政策路徑上，也成為市場高度關注焦點。隨著Fed內部對中性利率與未來降息步調看法分歧，點陣圖顯示決策官員對政策的意見差異擴大，容易加劇金融市場的短期波動。

羅瑋預期，明年美元仍將呈現「微笑曲線」，目前美元指數在99，接下來若日本央行確定升息步調，歐洲各國財政預算案順利通過，歐元、日圓上揚，美元就有下滑機會，美元指數就會再往下一些。

其實，美元在川普第一任及第二任表現非常類似，預期明年第1季因不確定因素多，市場會有劇烈波動，隨著川普政策有助美國經濟改善，加上各國承諾對美增加商品採購及投資，聯準會降息接近尾聲，美元下半年會有較好表現。但若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。

也因此，在外匯市場上，明年Fed人事變化與政策調整主導市場資金動向，若Fed獨立性疑慮下降，各國落實貿易談判承諾，將有助於維持美元地位。不過，羅瑋表示，也不是所有貨幣對美元都貶值，特別是對美巨額貿易順差國家，這時可能出現較不同走勢，畢竟「貿易逆差就像一座冰山，冰山沒消失之前，關稅就會存在」，即便美國沒有在貿易談判中間提及匯率，美國會透過「匯率操縱報告」，做某種有形無形的施壓，尤其本來10月就要公布的下半年報告，接下來公布後，各國貨幣可能又會出現調整。

至於新台幣匯率，富邦金預估上半年在29.8元至30.8元震盪，下半年則在29.5元至31元。只是外資在台股占比高，因台股上漲產生的價值增幅已超過匯入金額，羅瑋也示警，一旦國際出現重大金融事件，外資撤資的量也會非常可觀，尤其外資持有台股成本非常低，也會不計成本賣股匯出，這力量會非常大，也將是「很可怕的一件事」。

當然，台灣貿易順差從2021年到現在，跟外匯存底增額差距是6兆新台幣，當出口商把海外錢匯回來，也會讓新台幣大幅走升，加上投信公司鼓勵投資人把握降息循環，鎖住高利，投資台幣計價海外ETF也非常可觀，隨著美國降息，這些投資人若匯回也會推升新台幣。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

美明年若降息逾5碼要小心 專家估台央行上半年也可能降準或降息

2026年股優於債！但富邦金示警還有6變數 慎防第1季市場劇烈波動

台股明年將呈「微笑曲線」 富邦投顧董座估高點有望挑戰34000點