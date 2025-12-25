明年春節機票買氣漲2成 熱門航點東京穩居第一 曼谷大阪列前三
明年農曆春節從明年2月14日至明年2月22日，共有9天連假，不少旅客選擇出國旅遊。業者表示，明年農曆春節機票買氣較今年成長2成，最熱門航點為日本東京，其次則是曼谷及大阪，前十大人氣大航點中，日本就佔據5個席次。至於春節機票價格，業者分析，首爾及釜山出現近五成甚至翻倍漲幅，旅遊熱度升溫，但整體機票價格與2025年相比，未有明顯調漲現象。
易遊網發布新聞稿指出，機票銷售數據顯示，明年春節機票買氣較今年春節成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。
易遊網指出，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點佔據一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座。
此外，易遊網表示，南韓在春節時的需求一樣強勁，首爾春節票價與2月中上旬出發相比漲幅近5成，釜山更出現接近翻倍的明顯漲幅，高於以往水準，反映春節檔期南韓航線供需緊俏、旅遊熱度持續升溫的市場趨勢。
易遊網分析，整體春節機票與2025年相比，未有明顯調漲現象，若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在新台幣2萬7000元左右，屬於「無須請假」的熱門區段，多數航班餘位已相當有限。
易遊網說，需求最為旺盛的日本航線，目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰區段，票價可便宜約7000至8000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。
另外，LINE旅遊日前發布「2025 旅遊趨勢觀察」，綜觀今年數據，出國旅遊的用戶行為呈現三大明顯趨勢，包含設定明確條件加快旅程規畫、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升。
LINE旅遊認為，在短天數與機動性規畫的出遊情境中，國旅則以便利性、低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。
