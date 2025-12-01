明年春節連假9天！澎湖、金門、馬祖航班下周二開放訂位

明年春節將迎來9天的長假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖三大離島的管制航線將於下週二（12月9日）起陸續開放訂位。此次春節期間，民航局共規劃2,462架次航班，提供205,728個座位，以滿足旅客的出行需求。

▲ 澎湖、金門、馬祖三大離島的管制航線將於下週二（12月9日）起陸續開放訂位。（圖／資料圖庫）

開放訂位與開票期限

民航局提醒旅客，為了更好地掌握訂位情況並加速清艙作業，所有在統一訂位時間內預訂的機位，必須在訂位日起（含當日）3日內完成開票。這一措施旨在確保旅客的權益，同時也有助於航空公司規劃後續的加班機運能。

廣告 廣告

春節疏運期與航班安排

明年春節假期自2月14日（週六）至2月22日（週日），共計9天。民航局將2月13日（週五）至2月23日（週一）定為航空疏運期，為期11天。澎湖、金門及馬祖等離島航線仍是疏運重點，各航空公司已計劃加開班機並放大機型，以應對春節期間的高需求。

具體來說，澎湖航線將提供1,218架次，計95,326個座位；金門航線1,052架次，計97,160個座位；馬祖航線192架次，計13,242個座位。三離島航線共計提供2,462架次，計205,728個座位。民航局表示，將根據訂位狀況規劃第二波加班機。

訂位與購票方式

為方便旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖的管制航線將分別於12月9日（週二）、10日（週三）及11日（週四）下午6時至7時開放電話及網路訂位購票。透過航空公司網站購買離島返本島機票的旅客，還可免除5%的營業稅。民航局建議旅客事先上網了解各航空公司的網路訂位操作流程，並詳細閱讀注意事項。

航班限制與退票規定

此次春節假期，尖峰時段的航班將加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，以確保有限的空運資源得到有效利用。退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

避免重複訂位與建議

民航局指出，春節期間機票資源寶貴，呼籲旅客勿重複訂位。如不欲搭機，請儘早取消機位，並依原機票規定辦理退票。為減少訂位及候補機位的時間與辛勞，建議旅客在無法取得首選航班機位時，考慮其他次佳日期或離峰時段的優惠機票航班。此外，建議本島居民安排離島親友來臺團圓，以免去訂位困擾並避開擁擠人潮。

由於離島航班容易受到天候影響，民航局提醒旅客隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。搭機當日請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以確保順利搭機返鄉團圓。

更多eNews報導

精神病裝的？土城惡男「不哭了」 拘留一夜吃飽睡足、氣色良好

土城惡男當街殘殺妻子、小姨子！死者身份曝光 李進良悲痛：幫到底