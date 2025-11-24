明年春節9天連假 賴清德：醫院診所開診「加成30%至100%」

總統賴清德上午接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」。總統府提供



總統賴清德今（11/24）日上午接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的貢獻與付出，他表示，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度從30%到100%不等，希望診所在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。

賴清德致詞時表示，很高興今天有機會與全國各地基層醫療的先進們齊聚一堂。診所不僅是國人有疑難雜症第一個想到的地方，更是社區健康的堡壘，誠摯感謝診所協會全聯會及各縣市協會長期堅守健康第一線崗位的辛苦。

賴清德指出，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結，更需要「主動出擊」，並表示，基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並與地方衛生局合作辦理活動提升國人的健康。政府也堅定支持基層與社區醫療事業，例如衛生福利部推動「代謝症候群防治計畫」，在社區與基層醫師的投入及患者的積極參與下，截至今年8月底，全國總計超過3100家診所、5200位醫師共同參與，超過44萬民眾受惠。這就是診所與政府合作促進「健康台灣」願景的重要案例。

賴清德提到，身為醫師出身的總統，上任後馬上請衛福部積極推動健康台灣「優化醫療環境，確保全民健康10大策略」，包含擴大健保財務來源、改革總額制度、穩定醫療服務點值、改善醫事人員工作環境等重要議題，以確保健保永續經營。此外，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並由政府再投入199億元的公務預算，實質規模預計達到1兆零82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴清德也談到明年度將聚焦三大方向：第一，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二，營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；第三，推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

賴清德強調，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度從30%到100%不等，希望診所在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。

賴清德感謝診所協會全聯會一直扮演政府與基層醫療之間重要的橋梁，為基層醫療發聲、提供寶貴建言，讓政策更貼近民眾需求，也更符合實務運作。同時強調，未來政府將繼續提供更多資源，穩定醫療服務供給，並且強化分級醫療、落實醫療上的科技與數位轉型，希望能持續與全國診所代表們合作，進一步打造更堅韌、更公平、更永續的「健康台灣」。

