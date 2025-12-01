生活中心／李筱舲報導



為強化後備動員能量，國防部近年推動「新制教育召集」，將教召天數由過去的5至7天延長至14天，並採「年年施訓」方式，使訓練更貼近實戰需求。針對115年度各項召集資訊，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（1）日公告表示，115年度召集查詢系統已正式開放使用。









明年是否被「教召」？國軍開放查詢系統 過來人揭「都市傳說」網笑翻

後備指揮部在官網公告指出，115年度各項召集資訊，已於114年12月1日正式開放查詢，歡迎後備軍人上線使用。（示意圖／民視資料照）

全民防衛動員署後備指揮部在官網公告指出：「115年度各項召集資訊，已於114年12月1日正式開放查詢，歡迎後備軍人上線使用。」目前有不少民眾已上網查詢。有網友在Threads上表示，自己查詢後出現「臺端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象！」的畫面，有些人則顯示「查無資料」，對此，網友指出可能是已除役，或是資訊尚未更新。並補充說明：「義務役36歲後即除役，有些特殊專長或個人因素也是被列入除役，所以蠻多人已經查無資料」。

明年是否被「教召」？國軍開放查詢系統 過來人揭「都市傳說」網笑翻

「115年度召集查詢系統」已於今（1）日開放，目前有不少民眾已上網查詢。（圖／民視新聞翻攝）

此篇貼文，也在Threads上引發熱議，有網友留言表示：「上次查一個沒有過一個月教召就來了還兩個禮拜」、「說個冷知識，你現在查，明年可能就換你去了」、「查無資料是啥鬼，被國家放棄了嗎？」、「是真的！都市傳說就是本來沒有，一查就會被教召」、「兩週前剛解召，馬上又編入了，這次還比較遠」、「笑死這篇是什麼大型報名現場」。先前就有網友指出，在Google搜尋「教召」兩個字，第一個搜尋結果竟出現「教召報名系統」，才有了「搜尋即報名教召」的都市傳說。

