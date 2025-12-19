明年最低工資補貼製造業估75000家企業受惠 38萬「外籍移工」也納入

明年最低工資調漲，但因應美國對等關稅影響，勞動部制定勞工安定就業相關辦法，明年將補貼最受衝擊的製造業，不只本國勞工，外籍移工也可納入補貼範圍。

新的一年即將報來，明年最低工資將調漲為29500元，時薪則從190元調升至196元，但因應美國關稅衝擊，勞動部公告2026年最低工資補貼措施，以約20億委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，主要補貼對象為受國際經貿情勢影響的製造業，粗估將有75000家企業受惠，而且補貼對象包含本國籍勞工以及外籍移工。

勞動部條平司長黃琦雅表示，受國際情勢影響的製造業中，許多是傳產和中小企業，也是聘僱移工的主要群體，因此這次決議將移工也納入補貼範圍。

台北／葉宣婕 責任編輯／施佳宜

