白瑜公開「宇宙五大提醒」明年會是關鍵過渡期！

2025年進入尾聲，星座專家白瑜在《心星占星》頻道中公開2026年總運勢，預告人生與關係將全面重新排序。白瑜先給出關鍵總結，繼2025年精神元年開啟內在覺知後，2026年會是舊結構瓦解、新價值誕生的一年。



走過2025年面對過去的傷害曝光，如果有清理和消化，2026年內在創傷就能迎接收尾期，反之則容易大爆炸。正因為即將迎來關鍵過渡期，白瑜建議，趕快利用剩下不到2個月的時間，好好消化沉澱一下。



白瑜帶來宇宙的重要提醒，首先是水星。水星在上半年有兩個重點，第一是會遇到兩次水逆，第一次水逆於2月26日到3月21日，第二次水逆發生在6月30日到7月24日，分別是雙魚和巨蟹座，建議6月中旬就要開始預備一些備案，或是預留沉澱的時間。



金星2026年在上半年要注意先釐清價值排序，避免下半年因為機遇導致情緒起伏，導致用情緒制約決策。白瑜建議，上半年可以列出「自我需求的Top5」或「我不可退讓的界線」，採好自己的底線，才不會演變成強者逼迫別人、弱者一直退讓。



火星在上半年能量非常足，需要有上位者的依託，或是靠自己的實力去開創。過程中需要預防浪費資源、浪費能量，每個月都可以盤點待做事項，避免無效忙碌，也能得到充分休息。



土星的部分從雙魚走到牡羊，代表要求行動要有章法，所有的速度都要交給流程來托底。因為想得好不一定做得好，沒有想好怎麼做，很可能會衝破頭。



木星在巨蟹先逆行再順行，醫療、照護在上半年應先行佈局，避免後續有不能承受的風險出現。天王星從金牛走到雙子，代表溝通協作、衛星網路類會加速升級，世界的資訊傳遞可能會有換代的機會。



海王星從雙魚走到牡羊，在理想上要化成可度量的實際面。經過抽象啟發內在的渴望，內在覺醒後需要行動力，因此需要確立實際的目標，讓自己有明確的發展方向。



冥王星於水瓶在5月6日到10月16日之間會逆行，適合回頭檢視自己的隱私和底線，還有企業資安絕對不能輕忽。凱龍星上半年在牡羊，與療癒有關。如果內在創傷走到收尾期，就可以建立自我肯定和自信，不妨多用小成就鼓勵自己，降低自責和內耗。

白瑜建議明年要先求安定再考慮擴展。

白瑜也以一句口訣總結2026年上半年，就是「先安定、再擴展」。雖然看起來像是動盪不安的過渡期，但白瑜給出關鍵提點，首先在個人和關係上，2026年上半年「家與身心要優先」，從個人財務規劃到作息睡眠狀態，都算在優先範圍內。再來是「行動簡化」，盡量用理性、目標感處理事情。

白瑜公開宇宙的五大提醒。

同時要切記「先溝通清楚再行動」，可以靠文字記錄、合約輔助，尤其是6月水逆前會有陰影期，6月的所有行程最好提早預備緩衝的時間。最後白瑜給大家2026年上半年的5個宇宙提醒，謹記「慢慢來比較快」、「口頭變書面」、「以小博大」、「心安家穩後再考慮拓展」、「資料和隱私要多注意」，把握2025到2027這三年過渡期，為未來20年做鋪墊。