明年期中選舉前哨戰… 維州選舉民主黨大勝 全州翻盤

維吉尼亞州4日選舉迎來歷史性一刻，前聯邦眾議員史潘柏格(Abigail Spanberger)擊敗共和黨對手，成為該州史上首位女性州長。她的勝利也帶動民主黨橫掃副州長與檢察長三大州府職位，為2026年期中選舉前的關鍵戰役奠定基調。民主黨除了奪回三大州府職位外，也預計維持州眾議院多數席次。

根據美聯社報導，截至5日凌晨12時50分，開票率達97%，史潘柏格以57.5%的得票率擊敗現任副州長厄爾-西爾斯(Winsome Earle-Sears)的 42.3%。

副州長選戰中，州參議員哈施米(Ghazala Hashmi)以 55.6% 擊敗共和黨廣播主持人瑞德(John Reid)，成為美國首位在全州選舉中當選的穆斯林女性與首位印度裔女性州府高官。

檢察長選舉方面，民主黨人瓊斯(Jay Jones)則以53.1%票數擊敗尋求連任的共和黨司法部長米亞雷斯(Jason Miyares)，結束共和黨在州政府三大職位的全面執政。

史潘柏格勝選後發表演說：「今晚，維吉尼亞傳遞出一個明確訊息：我們選擇務實而非極化，選擇州民福祉而非混亂。」

這場選戰被視為對現任州長楊京(Glenn Youngkin)與共和黨施政的公投。民調顯示，史潘柏格在選前數周已大幅領先，她的募款金額更以6500萬元，遙遙超越對手的3500萬元。

輸掉選舉的厄爾-西爾斯在競選總部坦然接受結果，並表示已致電祝賀史潘柏格，「我希望她能推動團結政策，維護家庭與安全。如果我能幫上忙，我願意。」

瓊斯在勝選致詞時特別感謝支持者與勞工團體，並回顧家族歷史。他說，「我的祖先是奴隸，我的祖父是民權運動先驅。今天我能站在這裡，是他們的奮鬥換來的。」儘管選前爆出他過往傳訊中提及政治暴力的爭議，瓊斯最終仍成功擊敗米亞雷斯。

新任副州長哈施米除創下維州首位印裔與穆斯林女性高官紀錄外，也聚焦團結與信念的重要。她說，「我們正面對深層挑戰，但這並非全新考驗，只要堅定信念，我們可以共同度過。」

這場選舉被外界視為2026年期中選舉的前哨戰，同時也反映選民對川普第二任期期間聯邦政府關門的民意。

民主黨除了奪回三大州府職位外，也預計維持州眾議院多數席次。根據美聯社預測，民主黨已確定贏得至少60席，高於選前的51席優勢。

北維州三個激戰選區成關鍵，民主黨守住兩席、翻轉一席，另有一席仍在點票。涵蓋勞登與福基爾郡(Fauquier county)的第30選區原被視為略偏共和，但民主黨候選人憑募款優勢讓選情緊繃。最終結果將進一步鞏固民主黨對州眾議院的掌控。

