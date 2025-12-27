明年機車考照變難「是非題全砍」 汽車路考擬抽路線

交通部公路局今年10月公布駕照管理3策略，未來汽機車考照將變更嚴格。（蔡明亘攝）

交通部公路局10月公布駕照管理3策略，其中考照制度改革方面，汽機車考照將變更嚴格，明年1月底考領機車駕照筆試刪除是非題，改全選擇題，並增加危險感知情境題；汽車路考將於明年3月增加停讓動作，明年6月筆試取消是非題，明年底路考路線數量將增加且延長，且路線為當天抽籤而定。

公路局表示，機車考照筆試共50題將全數改為選擇題，預計明年1月底實施，預估這個月底將公告最新題庫，危險感知情境題比例也擬自2成增加比例至3成，題庫內容則調整增加人本交通、行穿線停讓行人、視野死角確認等元素。

汽車考照也規畫分3階段調整，據公路局規畫，明年3月開始，汽車路考將增加路口停讓等考驗動作，下階段是明年6月起汽車考照筆試取消是非題，全改為選擇題。現行汽車筆試共40題，未來除取消是非題，筆試也將比照機車增至50題，過往汽車筆試沒危險感知情境題，未來將增加至約2成。

此外，明年底汽車路考將延長路線並增加考驗路線數量，未來汽車實際道路考驗的路線數量不僅會增加，也將新增無號誌路口項目，考驗停讓動作，且路考將於考試當天抽籤決定路線。

