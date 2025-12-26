明年正式開徵碳費 KPMG揭示明年企業永續轉型3要點

KPMG揭示，明年企業永續轉型有3大關鍵。圖為台北101大樓。李政龍攝



KPMG安侯永續發展顧問執行副總林泉興今（26）日表示，2026年將是企業永續轉型的關鍵年，包括碳費制度正式收費、IFRS永續資訊揭露接軌落地，以及人權盡職調查規範上路等3議題，將是企業能否取得資本市場信任、維持長期競爭優勢的重要分水嶺。

KPMG表示，全球減碳壓力續升，台灣在氣候績效表現上仍落後美國、日本與歐盟。為加速接軌國際，政府已於今年啟動碳費機制，並將於2026年正式收費，同時宣布於2026年下半年試行碳交易制度（ETS）。這代表碳議題已從環境責任，正式升級為影響企業財務結構的核心風險。

在政策驅動下，企業面臨的不僅是合規，更是成本結構與競爭力的全面重塑。但KPMG表示，台灣企業碳排放主要來自用電，但再生能源供給仍有限，僅依賴綠電減碳恐難以達標；此外，供應鏈碳排與產品碳足跡，也將成為國際客戶與市場准入的重要門檻。

企業策略必須轉向提升自身營運能效，逐步導入內部碳定價機制，將減碳視為如同「支付電費」般的日常管理事項，設定明確減量目標與中長期路徑；並與供應商簽訂具體減碳承諾，將碳成本納入採購與產品定價策略，方能兼顧合規與競爭力。

金管會公告企業將依資本額分階段適用 IFRS永續資訊揭露準則，意味著永續績效揭露將逐步成為年報的標準配備。

另外，台灣勞動人權議題近年在國際間持續發酵，政府已在10月底公告，合併營收達新台幣500億元以上的製造業上市櫃公司，須於 2026年導入人權盡職調查（HRDD），並於 2027年揭露於永續報告書中，為未來接軌歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD）預作準備。此舉顯示勞動人權已正式成為國內外的重要合規門檻。

