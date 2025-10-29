明年沒轉診跑大醫院恐收1200元 網紅讚德政嘆「健保快被玩壞了」
為因應近年醫療人力流失與醫學中心負擔沉重問題，衛福部研擬調整就醫機制，計畫最快於明年下半年實施新制。未來若民眾未經轉診逕自前往醫學中心或區域醫院就診，可能需自付高達1200元費用，以減輕大醫院的醫療壓力。對此，百萬網紅Cheap表示，「這制度一定有些bug，但整體來說是德政，要不然現在醫院擠得要命。」
根據規劃，此項制度將強化醫療分級落實，避免輕症患者直接湧入醫學中心就診，導致醫療資源排擠重症病患。衛福部表示，該措施並非針對急診或重症患者，而是針對一般門診未經轉診者進行費用調整。
對此，百萬網紅Cheap在社群平台分享個人實際轉診經驗，指出制度雖具人性設計，但執行面仍存混亂。他指出，過去由於大醫院收費低廉，許多民眾就醫頻率高，形成「大家看病像逛街」的情況，導致健保財政吃緊，醫護人力也接近崩潰邊緣，感嘆「健保快被玩壞了。」
Cheap舉例指出，在現行制度下，即使僅是感冒、牙痛或落枕等輕症，民眾仍可直接前往如台大、榮總、長庚等醫學中心就診。雖有醫療分級機制，實際上卻成為「誰先掛號誰就贏」的現象。他直言，這種「很人性，也很失控」的制度，造成健保資源過度消耗。
他也比較英美等國醫療制度。以英國為例，所有民眾必須先由家庭醫師（GP）評估，再經轉診才能就醫於大醫院，雖然免除基本醫療費用，但等待時間長達數週。相對地，美國制度則強調市場運作，有保險者需依程序轉診，無保險者雖可自由選擇就診地點，「但看到帳單會想移民。」
對於即將上路的新制，Cheap認為，雖然1200元的費用引發部分民眾質疑，但與台灣的醫療品質相比，仍屬合理。他表示：「我們太習慣健保的便利，一聽到1200元就覺得是剝削。」他補充，在美國同樣的就診情況可能需付1200美元，而英國雖免費，「但你會等到忘記你哪裡痛。」
他也坦言，新制度勢必仍有漏洞，如部分基層診所品質參差不齊，恐導致民眾轉診意願低落。但整體而言，若無法分流病患、紓解醫學中心人力負荷，現行體系將難以為繼。他呼籲社會以長遠角度看待醫療改革，避免健保資源再度惡化。
看更多 CTWANT 文章
把握今日好天氣！北部高溫30度晚起轉涼 明驟降19度低溫
批中市府疫調時序錯亂、豬隻死亡數不一 卓榮泰指示中央接手：清消更徹底
紀姓特約獸醫心寒「不知情下違法」 宣布與畜牧場「情義已盡」：明年起不再簽約
其他人也在看
人物側寫／朱立倫卸任轉身就爆卦 笑問「有人要我助選嗎」
國民黨主席朱立倫周六卸任，昨天最後一次主持中常會發表「畢業感言」，黨務主管與中常委紛紛合影留念，場面溫馨。朱立倫會後更特...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」
環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院長卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人...聯合新聞網 ・ 9 小時前
明天天氣回溫 北部、宜蘭高溫上看30℃ 降雨緩和
中央氣象署表示，明天白天東北季風減弱，轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區為零星降雨，午後高屏地區、各山區有零星短暫陣雨，降雨較今天緩和。白天北部、宜蘭稍回溫，高溫約攝氏28至30度；明晚起至後天（31日）東北季風逐漸增強，持續影響至11月3日，迎風面易有短暫雨、局部地區低溫下探18、19度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
輝達總部確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安宣布：北市府啟動行政程序
台北市長蔣萬安今天表示，輝達（NVIDIA）已明確表示，台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地，市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北。蔣萬安在市議會回答議員質詢何時與輝達簽約表示，依評估明年中可完成相關程序，預估今年11月底可與新壽解約。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
2大2小春節住高雄2晚近12萬 觀光局說話了
[NOWnews今日新聞]農曆春節，各大飯店住房價會相比平時高出不少，不過卻有民眾上網搜尋高雄市飯店房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，還有另一間「帕鉑候工所-高雄駁二館」...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 7 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 22 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 20 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
80歲男虛弱需人攙扶「自認最後一次回診了」醫囑每天吃5顆水煮蛋竟不藥而癒
80多歲老人常覺虛弱無力，走路一定要有人攙扶，還跟醫師說「這次應該是我最後一次來回診了」，醫師只給他一個處方箋：「每天吃5個蛋」，沒想到兩個月後回診，他不但行走完全不用人攙扶，而且體力恢復、元氣十足！健康2.0 ・ 1 天前
44歲女摘完子宮漏尿！崩潰曝「胃和膀胱掉下來」 婦科醫搖頭揭真相
婦科醫師謝筱芸在臉書粉專表示，原PO漏尿的真正原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生，例如懷孕、生產、肥胖、長期便秘或咳嗽都可能引起，有些人反而因為肌瘤壓迫膀胱，手術後排尿更順。另外，很多人以為穿「束腹帶」能防漏尿，事實上那會增加腹壓、反而讓漏...CTWANT ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 11 小時前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 19 小時前
22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪元凶
[NOWnews今日新聞]一名年約22歲的女性罹患潰瘍性結腸炎，出現劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾約2年，使用多種藥物皆無明顯改善，甚至要留職停薪、長期困在家中。醫師提到，當時懷疑個案合併「困難梭菌」感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 17 小時前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 19 小時前