明年沒轉診跑大醫院恐收1200元 網紅讚德政嘆「健保快被玩壞了」

為因應近年醫療人力流失與醫學中心負擔沉重問題，衛福部研擬調整就醫機制，計畫最快於明年下半年實施新制。未來若民眾未經轉診逕自前往醫學中心或區域醫院就診，可能需自付高達1200元費用，以減輕大醫院的醫療壓力。對此，百萬網紅Cheap表示，「這制度一定有些bug，但整體來說是德政，要不然現在醫院擠得要命。」

根據規劃，此項制度將強化醫療分級落實，避免輕症患者直接湧入醫學中心就診，導致醫療資源排擠重症病患。衛福部表示，該措施並非針對急診或重症患者，而是針對一般門診未經轉診者進行費用調整。

對此，百萬網紅Cheap在社群平台分享個人實際轉診經驗，指出制度雖具人性設計，但執行面仍存混亂。他指出，過去由於大醫院收費低廉，許多民眾就醫頻率高，形成「大家看病像逛街」的情況，導致健保財政吃緊，醫護人力也接近崩潰邊緣，感嘆「健保快被玩壞了。」

Cheap舉例指出，在現行制度下，即使僅是感冒、牙痛或落枕等輕症，民眾仍可直接前往如台大、榮總、長庚等醫學中心就診。雖有醫療分級機制，實際上卻成為「誰先掛號誰就贏」的現象。他直言，這種「很人性，也很失控」的制度，造成健保資源過度消耗。

他也比較英美等國醫療制度。以英國為例，所有民眾必須先由家庭醫師（GP）評估，再經轉診才能就醫於大醫院，雖然免除基本醫療費用，但等待時間長達數週。相對地，美國制度則強調市場運作，有保險者需依程序轉診，無保險者雖可自由選擇就診地點，「但看到帳單會想移民。」

對於即將上路的新制，Cheap認為，雖然1200元的費用引發部分民眾質疑，但與台灣的醫療品質相比，仍屬合理。他表示：「我們太習慣健保的便利，一聽到1200元就覺得是剝削。」他補充，在美國同樣的就診情況可能需付1200美元，而英國雖免費，「但你會等到忘記你哪裡痛。」

他也坦言，新制度勢必仍有漏洞，如部分基層診所品質參差不齊，恐導致民眾轉診意願低落。但整體而言，若無法分流病患、紓解醫學中心人力負荷，現行體系將難以為繼。他呼籲社會以長遠角度看待醫療改革，避免健保資源再度惡化。

