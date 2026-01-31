2026年起滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年





2026年起，勞保老年年金法定請領年齡將從64歲提高至65歲，據現行規定，1957年（民國46年）以前出生者，60歲即可請領；1962年（民國51年）以後出生者，則須年滿65歲。除了65歲全額領取的選項，勞保年金也規劃「提早領（減額）」、「延後領（增額）」等請領方式，兩者各有優缺點，熟齡族該如何規劃，才能安心又有尊嚴地迎向退休生活？

隨著高齡人口快速攀升，台灣即將在2025年底正式邁入「超高齡社會」。根據《勞工保險條例》規定，自2026年起，勞保老年年金法定請領年齡將由64歲調升至65歲，與國民年金同步，宣告台灣正式進入「65歲退休新時代」。

勞保老年年金自2009年開辦時，即設定「逐步調高請領年齡」機制——從60歲開始，每兩年增加一歲，直至65歲為最終目標。據現行規定，1957年（民國46年）以前出生者，60歲即可請領；1962年（民國51年）以後出生者，則須年滿65歲。

出生年次 可請領年齡 民國46年（1957）以前 60歲 民國47年（1958） 61歲 民國48年（1959） 62歲 民國49年（1960） 63歲 民國50年（1961） 64歲 民國51年（1962）以後 65歲

彈性請領年金制度，自主決定退休節奏

儘管在高齡化與勞動力短缺的雙重壓力下，全球各主要國家普遍採行「延後退休」政策，但勞動部目前並未討論延後退休，但鼓勵雇主與勞工協商，可以依勞工體能狀況與工作意願延後退休，讓中高齡族群能繼續發揮專業價值，同時累積更多年資。。

為了兼顧不同族群的退休規畫，勞保老年年金除了「全額請領」外，另提供「減額」與「增額」兩種彈性方式。

●全額請領：達法定年齡即可領取。 ●提前請領（減額年金）：最多可提前5年，每提前1年減4%，最高減20%。 ●延後請領（增額年金）：最多可延後5年，每延1年加4%，最高增20%。

以1962年（民國51年）出生者為例，如果選擇提早5年領取，60歲即可開始請領減額年金；若體力許可、希望增加月領金額，也可延後至70歲請領增額年金。

台灣人提早退休意願高，平均月領僅2.5萬元

不過就實際數據來看，多數勞工仍傾向提早退休領取年金。

根據勞保局統計，截至2024年底，全台已有超過187萬名勞工領取勞保老年年金，平均請領年齡僅61.42歲。

平均月領金額約1萬9344元，若再加上新制勞退金月領約6000元，整體退休後月收入僅約2萬5千元。

但根據台灣人壽與政大商學院的「2025台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，尚未退休的勞工平均期望退休生活費為每月約4萬元（39,901元）。也就是說，實際與理想之間仍有近1.5萬元的落差。

專家試算：早領打8折、晚領多2成

面對退休金缺口與勞保財務不確定性，最新調查也顯示，約有3成民眾願意延後至68歲以後退休，希望藉此增加年金金額。

理財作家吳家揚曾以現年60歲（民國54年次）、投保45,800元、年資30年為條件，試算可領取的勞保老年年金如下：

●60歲減額請領：45,800 × 30 × 1.55% × 0.8 ＝ 17,038元 ●65歲全額請領：45,800 × 35 × 1.55% ＝ 24,847元 ●70歲增額請領：45,800 × 40 × 1.55% × 1.2 ＝ 34,075元

他指出，早領早享受，但金額打8折；晚領雖慢一點，卻能多領2成。「如果可以長命百歲，活愈久也領越多。」

延後領真划算？錢多了，卻換不到時間與健康

延後請領雖可增加金額，但是否划算，仍取決於壽命與健康。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本政府鼓勵民眾延後請領退休年金，每延後一個月可多領0.7%，最多可延後5年至70歲領取、最高增額42％。

東京一名76歲退休族高木義雄，就在65歲退休時聽了職場前輩的建議，決定延後5年才申領年金。「反正我身體健康、也有一點存款，前輩說『遞延領取可以多拿4成』，我就信了！」

原本他的退休年金為每月17萬日圓（約新台幣34,234元），延後到5年領取，一舉讓每月領取金額增加到24萬日圓（約新台幣48,331元）。

但在這5年間，他與妻子只能靠積蓄過活，期間又遇上房屋修繕、家電更新與醫療等突發性開銷，讓存款明顯縮水。更不幸的是，妻子在他71歲時中風，需要長期照護，「那時才懂，錢多了，卻換不到健康和時間。」

「我最懊悔的不是錢變少，而是浪費了最有活力的5年。」高木無奈地說：「65歲時我們還健康，原本可以旅行、拍照，但為了多領一點年金忍了。現在想走也走不動，真的不值。」

延後請領年金，需考量「損益平衡點」

專家提醒，延後請領年金的「損益平衡點」約在81～82歲，若壽命未達此年齡，反而可能不划算（目前我國平均壽命為81.49歲，男性為78.22歲，女性為84.76歲。另，2023年臨終前不健康餘命為7.7歲）。

此外，隨著年齡增長，健康風險、醫療與照護支出也會提高，退休規劃應綜合考量整體生活品質。

當然，延後退休並非全然不利。對健康狀況良好、仍具專業技能的熟齡族來說，延長工作年限可增加年資與年金，同時維持社交互動與生活重心，甚至開啟「第二人生」的舞台。

然而退休不只是金錢的問題，熟齡族應及早盤點自身資產、投保年資與生活支出，擬定符合健康與人生目標的退休計畫。畢竟，最幸福的退休，不是領最多，而是能自在、健康地過好每一天。

