明年澎湖花火節5/4登場 攜手日本動漫七龍珠Z打造全新夏日慶典

記者李佩玲／綜合報導

澎湖縣政府今（26）日宣布，「2026澎湖國際海上花火節」將於明年5月4日至8月25日登場，並攜手日本經典動漫《七龍珠Z》，共同打造全新主題「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，邀請遊客一同感受夏夜中最熱鬧、最難忘的絢爛時刻。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節是澎湖年度最重要的觀光品牌活動之一，明年花火節除延續高水準焰火秀與無人機燈光展演外，更首度與日本經典動漫《七龍珠Z》合作，結合熱血動漫元素與花火藝術、燈光科技，打造兼具視覺震撼與主題特色的夏日花火大會盛宴。

澎湖縣旅遊處說明，明年花火節5月4日開幕、8月25日閉幕，主會場為馬公市觀音亭園區，其中5月4日至6月25日為每週一、四辦理，6月30日至8月25日為每週二辦理，4月20日及4月27日舉行試放場；另還規劃吉貝、望安、七美3場離島場次及湖西、白沙、西嶼等3場地方限定場次，總計33場次。

旅遊處表示，明年花火節的開幕與閉幕場將施放12分鐘焰火秀及10分鐘無人機展演，其餘各場次為10分鐘焰火秀及10分鐘無人機展演，2場試放場則為10分鐘焰火秀。此外，活動期間也規劃有互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等主題多項延伸活動，讓民眾在欣賞花火之餘，能沉浸在整體的主題氛圍。

明年澎湖國際海上花火節將攜手日本經典動漫《七龍珠Z》，共同打造全新主題「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」。（取自澎湖縣政府臉書粉絲專頁）