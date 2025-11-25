明年稅收若超徵還稅於民？ 卓榮泰：不能定額在普發現金

行政院長卓榮泰25日前往立法院備詢。（姚志平攝）

普發現金1萬元日前開始發放，民進黨立委吳琪銘今（25）天在總質時詢問，若明年財政及還債都沒有問題的前提下，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰答詢時說，即使稅收超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，國家有國家更重大的需求，要依照國家最需要的實際用途，做全盤性的規劃。

立法院會今天繼續進行總質詢，吳琪銘質詢時表示，我國出口已都創新高，財政部最新公布的10月份出口金額已達到618億美元，不僅是史上新高，也突破600億美元大關，創下近15年來最大的漲幅，累計1至10月出口達到5144億美元，也提前刷新了歷史紀錄。

吳琪銘詢問，賴清德總統在演講中講到台灣目前人均GDP已達到3萬8000多美元，已超越了日本、韓國的3萬6000元至3萬7000元，並有機會於明年突破4萬美元大關，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題的情題下，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰表示，10月份出口創新高，增加比例達到49.7％ ，且1至10月份為5144億美元，年增率達到31.8％，尤其高科技產業、ICT產業占了相當大的比例，這代表台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府會繼續保持台灣在國際上的領先地位。

至於明年稅收，卓榮泰直言，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判之後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大。他說，我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿了若干變數，所以明年政府會採取比較保守的估計。

卓榮泰強調，即使稅收數超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，國家有國家更重大的需求，比方國家安全、救災準備、科技發展，如果政府能夠橫平性考量，國家才有整體性、向國外競爭力，所以若稅收的的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，來做全盤性的規劃。

聽完卓榮泰說明後，吳琪銘仍建議，全民民眾期待，如果在財政、還債能力沒有問題的情況下，行政院還是要考慮一下是否還稅於民。

