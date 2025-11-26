明年竹縣長熱門人選竹北市長鄭朝方 強調先將竹北市政做好

民進黨新竹縣黨部主委、現任竹北市長鄭朝方表示，目前最重要就是把市政工作做好，對於是否參選竹縣長不鬆口。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

由於明年新竹縣長選舉是全新局面，除了藍營三位人士表態角逐其黨內初選，民進黨竹縣黨部主委、現任竹北市長鄭朝方也可能被民進黨中央徵召`投入選戰。鄭朝方廿六日首次回應相關議題，強調目前市政優先，把建設一個個做好，才會往下一個目標前進。

鄭朝方表示，此刻心力仍放在竹北市的治理工作上，自己每天穿著「沾滿泥巴的鞋子」往返各地查看建設進度，昨晚十點還在看公園建設，就是希望任內每項承諾如期完成。相信市民對他的施政有所感受，不只是建設進步，整個人文氛圍也越來越好。

至於國民黨陸續有人宣布參選縣長，鄭朝方表示，這屬於國民黨內部初選機制，予以尊重，也祝福這些參選者。身兼民進黨縣黨部主委的他強調，雖然民進黨在竹縣席次較少，但仍會持續發掘優秀人才，而自己目前最重要的任務仍是將竹北的建設與政策確實推動。

面對追問「若中央徵召是否義不容辭？」鄭朝方笑說，這問題好難，再度將焦點拉回市政。他指出，近期外界出現不少民調，民調結果只是當下參考，不管結果怎麼樣，真正重要的是讓人民有感受。