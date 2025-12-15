明年經濟成長率較今年「腰斬」？經長龔明鑫這樣解讀

經濟部長龔明鑫。吳馥馨攝



根據主計總處推估，明（2026）年經濟成長率約有3.54%，比今年預估值7.37%腰斬。對此，經濟部長龔明鑫今（15）日表示，針對3.54%的成長率各界有不同解讀，有些人認為增速還要更高，也有人說今年基期已墊高，可能會比較有挑戰性，但從某些經濟數據看，產業受到對等關稅影響程度已越來越趨緩。

龔明鑫今天出席「2026台灣經濟論壇-鏈結全球 打造經濟日不落國」，他會前受訪被問及GDP表現一事。針對各界憂心，受對等關稅影響，讓消費疲弱，會讓經濟比較不好。但龔明鑫表示，從某些經濟數據看，對等關稅影響程度已越來越趨緩。

廣告 廣告

龔明鑫並舉例，機械業11月出口成長了21%，已恢復到比較大成長，原本機械業受對等關稅影響衝擊很大，如今雖然工具機產業還是有一些不利影響，但很多行業衝擊已經減緩。

龔明鑫重申，目前以AI為基礎發展的趨勢還是存在的，景氣看起來還是相對樂觀。

至於政院針對財劃法決定不副署、不執行，經濟部預算是否有受排擠？龔明鑫則表示，他剛出差回國，還不清楚行政院怎麼決定，進一步了解後再對外說明。

更多太報報導

萬海強化美西洛杉磯直航服務! 將新增一條亞洲－北美西航線

電腦公會今舉辦理監事選舉 宏碁董座陳俊聖接任下屆理事長呼聲高

【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？