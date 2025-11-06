明年經濟成長率「不保3」！台經院提醒這些變數，恐將衝擊台灣出口、內需表現

台灣第三季出口大爆發，經濟表現超乎預期，全年實質GDP成長率「坐5望6」，但隨著提前拉貨與庫存調整等效應消退，加上比較基期偏高，2026年經濟成長率恐「不保3」。台灣經濟研究院提醒，目前AI軍備競賽如火如荼，但投資成效不成比例，如果美國科技廠商因為考慮成本效益而減少投資，將對台灣科技出口產生不利影響。​

台經院估今年經濟成長 5.94% 明年回落至 2.60%

台經院今（6）日舉辦景氣展望與產業趨勢研討會，全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，主要受到貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善。在相關效應消退後，下半年經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。

廣告 廣告

台經院指出，美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步放緩。不過，AI快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，民間投資與淨出口貢獻將較上年減弱。內需方面，隨著上市櫃公司獲利成長，2026年薪資與股利發放可望提升，加上政府推動多項刺激措施，消費市場可望逐步回溫。

整體而言，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩。根據台經院公布的最新預測，2026年經濟成長率為2.60%，比起2025年更新後的5.94%減少3.34個百分點。

在民間消費部分，截至2025年前三季以來，消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，導致整體車市買氣呈現觀望，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，並且受到過去幾年高基期效應，使得民間消費動能偏弱。

展望未來，為減緩美國關稅政策對經濟的衝擊，政府陸續推出多項刺激措施，包括調高汽車汰舊換新減稅額度、提升薪資、幼兒及長照等特別扣除額與課稅級距，藉以增加家庭可支配所得並提振內需。同時，隨著台美關稅談判逐漸明朗，以及股市上揚帶動的財富效果，也有助於車市買氣回升與消費信心改善，台經院預測2026年民間消費成長率為2.00%，比起2025年修正後成長率0.94%增加1.06個百分點。

廣告 廣告

固定資本形成方面，隨著AI商機持續升溫，國內晶片龍頭廠商資本支出再創新高，半導體領導業者積極擴充先進製程與高階封測產能，帶動上下游供應鏈同步加碼投資，企業亦持續強化研發投入，加上多家國際大廠在台灣設立研發中心及資料中心，均有利支撐民間投資動能，令2025年民間投資表現優於預期。

台經院指出，雖然半導體業者與政府仍將積極投入高階製程、AI基礎建設及能源轉型等領域，傳統產業也朝高值化轉型，提升產品附加價值與利潤，維持投資動能，但受高基期影響，整體成長趨緩，因此預測2026年固定資本形成成長率為2.15%，比起2025年修正後成長率10.05%減少7.90個百分點，其中民間投資成長率2026年為2.36%，比起2025年修正後成長率10.97%減少8.61個百分點。

貿易部分，隨著美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，導致貿易量成長不如2025年，依IMF於2025年10月預測，2026年全球貿易成長年增率將由2025年3.6%降低至2.3%，雖AI相關需求仍具支撐作用，但受高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。台經院據此預測，2026年輸出與輸入成長率分別為3.08%及2.84%，輸出較2025年減少21.90個百分點，輸入較2025年減少22.22個百分點。

物價漲幅溫和下行 預估明年通膨率 1.66%

至於物價情勢，2025年前9月台灣CPI年增率平均為1.77%，其中約八成漲幅來自食物與居住類價格。隨著颱風與豪雨影響減弱，蔬菜供應回穩帶動價格回落；房市交易持續低迷，房租年增率預料將隨房價走低而進一步放緩。同時，汽機車貨物稅減免及國際油價相對穩定，也進一步抑制物價上漲壓力，使整體CPI維持溫和下行趨勢。

台經院預測，隨著全球通膨壓力趨緩，物價將維持緩步回落趨勢，但氣候變遷、缺工與地緣政治風險仍可能推升成本壓力，2026年CPI年增率約為1.66%。

全球經濟仍有諸多挑戰

展望2026年，台經院指出，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國貿易政策、中國產業調整、AI發展前景、地緣政治衝突與氣候變遷至關重要，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費，值得預先研判並加以關注。

在美國貿易政策方面，川普在2025年宣布多項關稅政策，無論對等或232商品關稅，都對各貿易對手國產生影響，而台灣2025年受惠人工智慧商品熱銷，對美貿易順差不降反增，這可能引發美國啟動新的對台貿易政策，無論是要求台廠增加對美投資，增加對美商品採購或投資美債，抑或是要求匯率升值，由於美國已成為台灣第一大出口對象，其對台貿易政策的變化都將影響台灣出口表現，並進而影響相關投資數據。

其次，中國低價商品出口近年大幅擴張，一方面是由於其房地產降溫，鋼鐵及建築機械等產能無法去化，另一方面，地方政府補貼之太陽光電、電動車及風力發電設備等也出現供過於求窘境，由於國內需求不足，中國企業大舉低價外銷，不只招致各國採取貿易措施應對，也對台灣鋼鐵、石化，以及水泥產業產生不利影響。

不過自2025年中起，中國政府宣布多項減產政策，此舉對國際原物料及鋼鐵市場產生影響，國際報價開始止跌回穩，若中國能在其他生產過剩產業持續調控，對台灣非資通訊產業的內外銷都將產生正面助益。

AI投資成效不成比例 當心科技大廠縮手

台經院表示，AI相關商品自2024年起成為台灣出口主力，也在2025年有效推升投資，成為台灣經濟主要動能。不過，根據麻省理工學院的報告指出，AI雖然每年以千億甚至兆美元的規模增加投資，目前卻僅有5%的企業採用生成式AI產生百萬美元級效益，主要採用者為媒體及科技業，至於傳產、服務，以及金融等產業尚未產生效益。

台經院提醒，由近40年科技創新如個人電腦、網路，以及行動裝置，其商業普及的時間落差通常需要10年，目前AI投資雖龐大，但成效不成比例，如果美國科技廠商因為考慮成本效益而減少投資，將對台灣科技出口產生不利影響。

最後，地緣政治風險與氣候變遷持續為全球經濟的重要不確定因素。台經院指出，俄烏戰爭迄今尚未結束，中東局勢也因以色列與鄰近國家衝突升溫而緊張，導致能源與原物料市場波動頻仍，全球供應鏈穩定性受影響，通膨壓力居高不下。部分國家雖積極分散生產基地、強化能源自主與戰略儲備，以減輕衝擊，但整體供應鏈風險仍難完全消除。

與此同時，氣候變遷影響加劇，今年夏季全球多地出現高溫、乾旱與暴雨等極端天氣，衝擊糧食與能源供應，增加通膨與經濟成長的不確定性。極端氣候頻繁發生亦推升基礎設施維護與保險成本，帶來長期結構性挑戰。整體而言，地緣政治與氣候風險交互作用，值得密切關注並備妥應對策略。

更多風傳媒報導

