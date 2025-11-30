明年經濟 一字預測／李長庚選「越」 井琪挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，國泰金控（2882）總經理李長庚選「越」，遠傳電信總經理井琪選「穩」。

李長庚選「越」有三大原因：一、超越的視野，二、以智慧跨越挑戰，三、越來越好。2025年冰火多重天，AI直衝上青天、關稅疊加匯率升值、戰爭持續、國際政經衝撞更劇烈，台美日歐等股市創新高。展望2026年，關稅談判後續，地緣政治更複雜，需要超越的視野洞徹危與機，台灣人一路走來，越挫越勇韌性強，以智慧超越挑戰，一起超越困難，越來越好。

井琪選「穩」是因「亂世」之中，企業更需先「穩」再「進」。穩健經營，資金結構、現金流要守得住，不因短期波動而過度冒險；穩中求進，策略布局要靈活，但核心競爭力要持續強化，不追逐一時風潮；穩定人心，內部員工、外部客戶與股東，都需清楚看到公司方向與信心；穩而後動，觀察局勢抓住機會再行動，避免盲目衝動。

