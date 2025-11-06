明年綜所稅免稅額、扣除額有望調高

▲減稅利多！由於物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額有望調高。（圖／攝影記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 減稅利多來了！由於物價漲幅達調整門檻，明（115）年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額有望調高，116年5月報稅適用，近700萬申報戶可望受惠。若以4口之家來說，最多可省1.76萬元，不過，最後還是要以財政部年底公告實際調整數據為準。

根據《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額及課稅級距，每遇消費者物價指數累計上漲3％以上，即按上漲幅度調整。

廣告 廣告

主計總處今（6）日公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13%，已超過調整門檻。若以此估算，115年度綜所稅免稅額可望由9.7萬元調高至10.1萬元，標扣額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者則調高至27.2萬元，薪資及身障扣除額亦可望從21.8萬元調高至22.7萬元。

此外，課稅級距也有望同步調整，預估所得淨額61萬元以下適用稅率5%、61萬至138萬元適用12%、138萬至277萬元適用20%、277萬至518萬元適用30%、518萬元以上適用40%。

若以雙薪4口之家為例，綜所稅免稅額調高可多扣除1.6萬元，標準扣除額多扣1萬元，薪資及身心障礙扣除額多扣1.8萬元，合計共可多扣除4.4萬元。若依適用稅率5%至40%計算，家庭估可省稅2200元至1萬7600元。單身上班族則可多扣1.8萬元，按稅率5%至40%計算，省稅約900元至7200元。不過，實際數字仍須待年底公告。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

10月CPI上揚1.48%、豬肉漲9.07% 主總：非洲豬瘟不是主因

普發1萬催買氣！Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」 3大消費趨勢

看玉山金併三商壽！永豐金總座給祝福 未來是否併壽險8字回應