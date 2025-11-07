明年綜所稅4大額度上修 700萬戶迎「有感減稅」

物價上漲帶動稅制自動調整機制啟動，民眾將迎來「有感減稅」的一年。明(2026)年度綜合所得稅4大額度全面上修，免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距全數調升，預計全台約700萬申報戶受惠。財政部將於今(2025)年底正式公告，2027年5月申報時適用。

根據主計總處最新統計，自上次稅率調整以來，消費者物價指數(CPI)累計上漲4.13%，已超過《所得稅法》所規定的3%門檻。依據該法，當物價漲幅逾標準，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額及課稅級距等，均須按漲幅比例提高。這意味著，即使未經特別修法，減稅效果也將隨物價機動調整。

廣告 廣告

依目前估算，2026年度免稅額將由現行9.7萬元提高4,000元，至10.1萬元；標準扣除額自13.1萬元增至13.6萬元，有配偶者則合計27.2萬元；薪資及身障特別扣除額則由21.8萬元上調9,000元，至22.7萬元。財政部表示，最終數據將依今年底公告為準，並自後(2027)年報稅季正式適用。

課稅級距同步上調，所得淨額61萬元以下仍維持5%稅率，但起徵門檻由59萬元改為61萬元。稅率12%級距上限調升至138萬元，20%級距則調整為138萬元至277萬元；30%級距範圍延展至277萬元至519萬元；最高40%稅率須達519萬元以上所得才適用。此舉除緩和中高所得族群稅負外，也反映物價實際變動，使稅制更貼近生活成本。

實際節稅效果上，會計業者試算，雙薪4口之家可因3項扣除額上修而合計多扣除4.4萬元，依稅率5%至40%計算，約可少繳2,200元至1萬7,600元所得稅。若為單身上班族，總計可多扣除1.8萬元，估計省稅幅度約900元至7,200元不等。

財政部指出，這次調整屬於依法進行的「自動減稅機制」，無須額外審議程序，反映政府減輕民眾稅負、因應物價變動的政策方向。除綜所稅相關額度外，未來基本生活費與長照特別扣除額等也可能隨著物價變動，持續降低家庭支出壓力。

原文出處

延伸閱讀