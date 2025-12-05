明年總預算初審被刪6千多萬

一一五年度預算尚未審查完畢，十日起將續審，至目前共刪除六千餘萬元， （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會第四屆第六次定期會五日閉幕，因明年度台南市總預算仍未審議完畢，議會改變議程續審，然因出席人數不足，在清點人數下散會。至五日，總預算經初審共刪除六千多萬元，其中以價購康寧大學台南校區建物、土地租金等三筆預算，多達五千三百多萬元最多。

一一五年度台南市總預算歲出編列一二七０億餘元，至定期會結束，尚有多個局處尚未審議，包括環保局、社會局、衛生局、文化局、觀旅局、勞工局、都發局、警察局、消防局、交通局、研考會、智慧發展中心、新聞處、水利局及工務局等十餘個局處，議會決議從十至十九日再度召開臨時會審查明年度預算。

聯席審查共刪除六筆預算，單康寧大學預算就占一半，包括財稅局編列價購康寧大學台南校區建物及設備經費三千萬元、經發局康寧大學校舍轉型活化土地租金一三一０萬餘元及維護管理費用九九六萬元，三筆預算各保留科目一千元，其餘全遭刪除，因全案尚須二、三讀，市府表明將尋求議會支持，力求全案得以翻案。

其他遭刪除預算，尚包括經發局輔導推廣及協助新商圈設立費用二五０萬元，遭刪減一半。民政局編列辦理第五屆市長就職典禮相關費用八十萬元，遭刪減十三萬餘元。另，台南市議會編列姐妹市、城市交流及國際議會活動經費一千五百萬，遭「自己人」刪減一千三百萬元，並修正名稱為接待城市交流及國際議會活動及禮品經費，六筆預算共刪減六七四０萬餘元。