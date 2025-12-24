明年總預算案仍未付委 TPASS、災害準備金恐斷炊

2026年度總預算案進度延宕，朝野陷入對峙僵局，距離今（2025）年結束只剩下最後一週時間，仍遲遲無法付委，寫下從扁政府、馬政府、蔡政府到賴政府以來最晚的付委紀錄。

主計總處報告顯示，有2992億元需要預算通過才能執行，包含新興計畫1017億在內，內容涵蓋直轄市及縣市財政均衡補助、AI新十大建設、TPASS通勤月票等，將嚴重影響施政，不過在野反批中央無視立法權，不編列三讀通過的軍人加薪預算以及提高警消海巡退撫金。

國民黨立委賴士葆提出，「妳要不要公開承諾，審總預算的時候，審完馬上追加預算，這兩筆追加預算（軍警消），我們就馬上審，可以承諾嗎？」

行政院主計總處主計長陳淑姿回應，「這不是我承諾的問題，我們本身第一個要先籌措財源。」

針對藍營要求中央承諾追加軍人加薪預算，陳淑姿表示會破壞人事制度，綠委擔憂藍白恐發封殺總預算案直到會期結束，指明年一旦遭遇天災，中央將無法動用災害準備金，屆時該如何協助救災？

民進黨立委吳秉叡提及，「妳讓國人知道說，這個沒有過的話，將來中華民國遇到天然災害，中央政府沒有一毛錢可以花。」

陳淑姿回應，「地方災情慘重的話，那自己的災害準備金不夠支應，那就必須要仰賴中央來做支助，那到時候中央就是沒有經費可以調整。」

國防部表示，朝野不審總預算案也衝擊國軍建軍備戰，連帶影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利演訓任務；至於列在新興計畫的TPASS月票，75億預算被卡，交通部表示若預算斷炊，將影響98萬通勤族。

