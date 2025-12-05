明年總預算現在還沒審！ 王婉諭批藍白一路杯葛：搞到連滾帶爬

王婉諭提到明年的總預算到現在還沒開始審查，她批評在野國民黨、民眾黨，「本來就可以從從容容，現在真的會搞到連滾帶爬。」（示意圖，本刊資料照）

近幾年立法院亂象不斷，讓不少台灣人都感到憂心，時代力量黨主席、前立委王婉諭今（5）日po文，提到明年的總預算到現在還沒開始審查，她批評在野國民黨、民眾黨，「本來就可以從從容容，現在真的會搞到連滾帶爬。」

對於明年總預算到現在還沒開始審查事件，王婉諭今無奈於臉書po文，指2025年已經要結束，只剩下不到一個月的時間就要邁入2026年，但總預算卻還八字沒一撇。而且從9月底開始，行政院就已把預算送入國會，但多次協商未果之下，至今連委員會都無法排審。

廣告 廣告

王婉諭表示，自己可以想像，去年預算審查的亂象，今年幾乎必定重演：為了衝數字亂提案、為了趕進度亂審查、為了算業績又統刪。「本來就可以從從容容，現在真的會搞到連滾帶爬。其實在野黨完全沒有理由這麼做。」

王婉諭強調，現在藍白在野黨加起來握有多數，若真的想要好好審查，更應及早開始，針對每一筆預算實質討論、刪減，為人民把關。選擇一路杯葛到最後，只是在壓縮討論時間，搞到最後一團亂。她補充提到，被卡的其實不是總預算，本週二「國防特別預算」也被院會退回程序委員會，無法進入委員會審查。

最後，王婉諭反問藍白在野黨，這背後的政治考量是什麼，「在野黨難道反對增加國防預算嗎？退回程序委員會是常見的手段嗎？賴清德總統該不該去進行國情報告？」

更多鏡週刊報導

小紅書因詐騙被封！ 石明謹曝關鍵原因：不是因為它是紅色的

仙塔律師想出國？「不是什麼很重的罪」聲請解除境管 遭北院駁回

拾荒婦離奇消失？清潔隊員電鍋事件「最大疑點」曝！ 律師：給緩刑很寬容了