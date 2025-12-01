明年美續降息 專家估央行上半年不排除跟進

▲富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日表示，明年美國降息若超過5碼就要小心，顯示非預防性降息，而台灣央行也可能在上半年調降存款準備率或降息，協助受關稅影響的傳產業資金壓力。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在美國聯準會(Fed)多位官員釋鴿下，今（2025）年12月降息機率大幅提升，富邦金控首席經濟學家羅瑋今（1）日更預期，美國明年會持續降息至3%基準率，但如果降息超過5碼，就要特別小心，顯示美國正進行避免經濟陷入衰退的降息。至於台灣央行在明年上半年也有可能降息或是調降存款準備率，主要為幫助因台美關稅受影響的傳統產業，尤其是中小企業降低資金成本。

羅瑋分析，聯準會主席鮑爾任期明年5月15日屆滿，在美國總統川普的主導下，2026年將出現一個「聽話」的聯準會。由於美國從2022年開始啟動升息循環，至2023年共升息了21碼，利率來到5.25%到5.5%。不過，2024年開始啟動降息循環，去年調降4碼，今年再降3碼，明年可能再降2至3碼，也就是3年共降息9至10碼，共2.25%至2.5%，明年美國的基準利率將達到3%的水準。

當然，如果新任聯準會主席明年上任後，表現更加積極，預估會再多降息2碼，讓美國的基準利率達到2.5%，這時大家也不須過度擔心，聯準會主要是避免過高的限制性利率，影響美國經濟成長動能。不過，如果美國降息幅度大於5碼，就要特別小心，表示這不再是預防性降息，而是避免美國經濟陷入衰退的降息，聯邦基準利率可能會掉到2%左右。

至於台灣央行會不會跟進降息？羅瑋認為，要看市場狀況及台美貿易協商結果。由於明年首季仍有6大不確定性因素存在，包括法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第4季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼。

還有明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變，因此，要慎防第1季市場出現劇烈波動。

羅瑋分析，由於台美關稅談判中間被加徵10%對等關稅，傳產業特別是中小企業資金成本壓力滿大，因此，央行可能在適當時間點給予適當幫助，尤其目前物價已有效控制下來，房價也穩住，央行貨幣政策調節空間及機會。

羅瑋認為，央行這波減發可轉讓定期存單（NCD）釋出流動性過程，似乎也遇到瓶頸，因此，央行可能透過2方向提供市場流動性。由於之前調升4次存準率，不排除調降1至2碼，如果金融市場景氣發展不順利，不排除央行在上半年降息，3月及6月各半碼，來幫助因台美關稅受傷的傳產業，這將是央行降息最主要考量。

