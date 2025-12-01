明年美降息幅度若逾5碼 專家：各界要特別小心

在美國聯準會(Fed)多位鴿派官員發言支持12月降息後，芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息1碼的機率升破80%，是10月以來首見。富邦金控今天(1日)舉行財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋指出，明年新任聯準會主席上任後，若降息幅度達到5碼以上，各界要特別小心，顯示美國正進行避免經濟陷入衰退的降息。

美國總統川普的政經變革導致今年全球金融市場劇烈震盪，展望明年，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2026年隨著主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更具可預測性。

目前各界關注聯準會(Fed)降息步伐。羅瑋指出，聯準會主席鮑爾任期至明年5月15日，在川普的主導下，2026年將出現一個「聽話」的聯準會。羅瑋表示，美國從2022年開始啟動循環升息至2023年，共升息21碼，利率來到5.25%到5.5%。2024年開始降息循環，去年調降4碼，今年再降3碼，明年可能再降2至3碼，也就是3年共降息9至10碼，共2.25%至2.5%，明年美國的基準利率將達到3%的水準。

羅瑋指出，若明年新任主席上任，表現較為積極，再多降個2碼讓美國的基準利率達到2.5%，各界並不須過度擔心，此時聯準會主要是避免過高的限制性利率影響美國經濟成長動能；但如果降息幅度大於5碼，各界就要特別小心。羅瑋說：『(原音)但是如果美國聯準會降息的幅度，就說超過5碼以上的話，那這時候要請大家特別小心。這時候的降息的動作不再是預防性降息，而是避免美國經濟陷入衰退的降息。所以說在這樣的情況之下，聯邦基準利率大概就可能會掉到2%左右這個水準，那如果說它真的降息非常高的話，這時候超過5碼以上 ，就必須要特別的小心。』

羅瑋認為，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組以及減碳降排等結構性因素發酵，美國中性利率即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間，對於企業估值、資金成本與資產配置策略將都會帶來長期影響。(編輯：鍾錦隆)