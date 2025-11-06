明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先

澎湖縣議會第20屆第6次定期會6日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告。（澎縣府提供）

澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。

陳光復施政報告，不脫行銷細數政績，在醫療照護、長照育兒、教育文化、觀光產業、交通建設與環境永續等多項施政面報告。而陳毓仁則期勉縣府團隊，強調發現問題，不要當做責難，而是改變契機，正向思考才是不斷進步的高度，像是過去縣府提出的第三家航空公司、無人載具及產業、室內滑雪場等等，議會都在靜候縣府審慎評估、積極進行的好消息。

陳議長說，今年花火節無人機表演因故取消，提醒我們品牌信譽不能輕視，這是責任也是機會，期盼今後每場活動都成為澎湖亮麗門面。此外，在推動秋冬各項活動吸引遊客的同時，班機無法增加或擴大，造成一連數日，本縣對外交通往返都一票難求，這是合作與配套不足，請縣府充份橫向溝通，通力合作，不要讓推動秋冬旅遊的美意，大打折扣。

而今年時序進入秋冬，澎湖空運因航班減少，又無放大機型，機位比以往更緊張，加上冬遊澎湖消費券、星級飯店削價配套促銷方案等，引發一票難求的強烈民怨，雖然在總統賴清德高度關注下，才讓交通部民航局動起來，但仍杯水車薪。

而澎湖縣政府計畫在明年4月到8月的五個月期間，花4800萬元向華信航空包一架70座位專機，每天飛8班，以澎湖人優先搭乘為主，有剩餘機位再賣給遊客，就引發議員關注，副議長藍凱元並質詢陳光復，包機的機位是如何運作？議長陳毓仁也表示關心，要求陳縣長在詳細的作業規劃擬定後，先送議會給議員們了解及審議。

對此，陳光復說，包機將交由旅行社來運作，但最重要的原則是澎湖居民優先，技術性的問題，再規劃。

