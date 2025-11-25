明年若稅收超徵是否再普發現金？卓榮泰：要依照最需要用途做全盤性規畫

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（25）日赴立法院備詢（資料照／記者楊士誼攝影）

行政院已於11月啟動普發現金1萬元作業，民進黨立委吳琪銘今（25）日在質詢時，詢問明年是否考慮再普發現金？卓榮泰回應，即使稅收應收數超過預算數，也不該定額放在普發現金，國家有更重大的需求，要依照最需要的實際用途，做全盤性規畫。

立法院會今繼續進行施政總質詢，吳琪銘質詢時指出，我國出口已都創新高，財政部最新公布10月出口金額已達到618億美元，不僅是史上新高，也突破600億美元大關，創下近15年來最大漲幅，累計1月至10月出口達到5144億美元，也提前刷新歷史紀錄。詢問卓榮泰，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題下，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰回應，10月出口創新高，增加比例較去年同期增49.7% ，且1至10月份為5144億美元，年增率達到31.8%，尤其高科技產業、ICT產業占相當大的比例，代表台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府會繼續保持台灣在國際上的領先地位。

卓榮泰表示，至於明年稅收，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大，且我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，所以明年政府會採取比較保守的估計。

卓榮泰並表示，即使稅收數超過預算數，也不應該定額放在普發現金，國家有國家更重大的需求，例如國家安全、救災準備、科技發展，如果政府能橫平性考量，國家才有整體性、向國外競爭力，若稅收的的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，來做全盤性的規畫。

