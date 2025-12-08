明年藍白合如何談？ 陳學聖建議：2026藍營大方點「這樣2028就可以得大的」

陳學聖8日上《匯流新聞網》的政論節目「中午來開匯」接受資深媒體人黃光黃光芹專訪。 圖：匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 2026年地方選舉將至，藍白究竟如何整合？對此，陳學聖今（8）日接受專訪表示，民進黨在許多縣市長人選都即將進入初選，但藍白合仍舊是霧裡看花。。他認為，國民黨在明年選舉就大方點，讓一點小的，給白營感覺到信賴，雙方建立共識後，2028很多東西可以談，「否則縣市長這局沒有呈現出讓的誠意，雙雙打破頭，那2028很難講」。

針對目前藍綠所執政縣市狀況，陳學聖認為，藍綠各有一個單點突破大翻轉，若藍營拿到高雄、綠營拿下新北，即使其他縣市有輸贏，事實上黨的主席都是勝選者；若選後結果仍維持現狀，新北及高雄藍綠都沒輸掉，那就回到其他縣市觀察，他也直言，目前直轄市之台北、桃園、台中，國民黨繼續執政機率高。

「民進黨要出來選的人都在摩拳擦掌，但是國民黨還無法整合出自己人，遑論與白營合作。」陳學聖指出，藍營所執政的省轄市的城市有危機，第一個原因是2022國民黨選得太好了，到目前狀況國民黨無法維持這麼好；第二個原因則是，大部分縣市長都兩任到期，卻仍在藍白合中無法確定最強人選。

陳學聖直言，若藍白不明情況持續下去，二線城市可能一不小心就掉了2、3個，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市都有可能；不過不諱言，恐因為國民黨選黨主席時程後推，也進而影響2026大選所有時程。

陳學聖更以宜蘭縣為例表示，有意參選的國民黨立委吳宗憲，其意見就與宜蘭縣議會議長張勝德不一樣；張認為最強人選應該藍白一起比民調，但是吳認為應藍營先比出民調，之後再藍白比，「這就可以吵很久，吵著吵著時間就過去了」。

對此，陳學聖提出解方，藍營不妨就大方點「2026讓小2028得大」，讓白營感覺到信賴，雙方建立共識後，2028很多東西可以談，「否則縣市長這局沒有呈現出讓的誠意，雙雙打破頭，那2028很難講」。

而針對民眾黨前主席柯文哲日前對於藍白合表示，盼國民黨勿再讓民調3%、6%，陳學聖認為，恐怕柯心中2024藍白合破局的結仍未解開、持續糾結，此對於2026及2028的藍白合並非好事，顯示在柯心中，即便過了2年，藍白合還是回到信任度不夠的原點。

此外，陳學聖也提到，國民黨立委柯志恩欲參選高雄市長，雖然原就是屏東出身，但是鄉親都以為她是台語不輪轉的「外來貴婦」，不過她現在也轉變為親切鄰家女孩，面對原本的頹勢已大有改變，「現在只要看看柯志恩的『那口氣』上來沒，有沒有合高雄人胃口」。

談及民眾黨立委張啓楷在嘉義市、彰化縣舉棋不定，陳學聖則表示，原本白營認為張在嘉義有很大機率可選上，但礙於曾一度動念到彰化參選，反而使得嘉義在地民眾感覺遭「劈腿」，而對選情有影響。

針對國民黨台中市黨部昨日舉辦黨慶，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭麗文則直呼，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」

對此，陳學聖表示，盧秀燕選舉無敗績、被稱為不敗女王是有原因的，代表其政治判斷準確度，而日前的黨主席選舉及非洲豬瘟，都是提前的「震撼教育」，只會使盧調整更多、更能面對之後的逆境與困境。陳學聖大為看好盧秀燕及鄭麗文互相成全，將對國民黨未來發展更有利，國民黨將由女性帶領出新風氣。

